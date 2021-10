Adele slipper ny musikk

Sanger Adele deler 21 sekunder av sin nye singel med en kort musikkvideo på Twitter.

Dette er hennes første singel siden 2015, og artisten deler at sangen kommer ut i midten av oktober under navnet «Easy On Me».

Easy On Me - October 15 pic.twitter.com/7HRvxAfEqy — Adele (@Adele) October 5, 2021

Annonseringen av ny musikk kommer kort tid etter at det dukket opp flere mystiske reklametavler og tallet 30 ble synlig verden rundt, melder Sky News.

Da spekulerte fans kjapt rundt muligheten for at Adele skulle gi ut ny musikk. Reklamene dukket opp i blant annet London Dubai, Paris og USA.

Det er heller ikke lenge siden Adele endret utseendet i sine plattformer på sosiale medier og på egen nettside. Blant annet ble både profilbilder og toppbilder byttet til et slags turkis mønster.

Det satte virkelig fart på rykter om at hun skulle gi ut musikk for første gang på seks år. Hashtagen #Adele30 trendet da kjapt på Twitter.

Adele pleier å navngi sine album etter milepælalderne hun når mens hun lager dem. Og 30 ville derfor vært et naturlig navn på hennes neste plate ettersom tidligere navn har vært 19, 21 og 25.

I fjor sa hun at hennes fjerde album skulle komme ut, men dette ble forsinket på grunn av koronapandemien.