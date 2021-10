Hyllet Lagerbäck: – Det ble en litt trist avslutning på det hele

Stefan Strandberg bryr seg lite om at hans tidligere sjefer valgte å slippe bok like før landslagets viktige kamp mot Tyrkia.

Se Tyrkia-Norge på TV 2 og Play fredag fra klokken 20.00!

Tirsdag formiddag slapp Per Joar «Perry» Hansen boken «Folk og fotball – 40 år med humor og alvor».

I boken har tidligere landslagssjef Lars Lagerbäck skrevet flere av sidene. Der kommer det frem hvordan duoen opplevde å få sparken, samt hvordan de opplevde koket som oppstod rundt lekkasjene av Sørloth-saken.

Der skriver svensken blant annet at Sørloth skyldte på hele laget. Lagerbäck skriver at han aldri har opplevd slik oppførsel fra en spiller.

Landslagsspiller Stefan Strandberg er ikke overrasket over at Perry velger å slippe boken like før den viktige landskampen mot Tyrkia.

– Jeg er ikke overrasket. De skal vel selge boken, sier Stefan Strandberg.

Han sier samtidig at han ikke har brukt mye tid på å tenke over boken.

– Det er mange større og verre problemer i verden enn at den boken kom nå.

Strandberg valgte å rose sine tidligere sjefer. Spesielt Lagerbäck fikk mye ros av midtstopperen.

– Jeg har masse fint å si om Perry og Lagerbäck. Lars var en hedersmann og gjorde mye bra. Det ble en litt trist avslutning på det hele. Jeg likte ham veldig godt og har ingenting vondt å si om ham, sier Stefan Strandberg.

– Ståle har kommet inn og er kanskje enda mer tydeligere og tøffere med oss. Det er han nok, men en del ting bygger jo på de samme tingene, sier han.

BOKSLIPP: Per Joar Hansen slapp tirsdag bok. I den har Lars Lagerbäck skrevet flere sider om hans tid som landslagssjef. Foto: Bok I Nord

TV 2s ekspert liker dårlig timingen av bokslippet

Martin Ødegaard sier til TV 2 at det ikke har vært fokus på den nye boken i løpet av dagen.

– Jeg har ikke behov for å kommentere det. Det er sikkert god timing for de som velger å gjøre det. Skjedd har skjedd, og det tilhører fortiden. Vi ser fremover og har fokus på kampene, sier Martin Ødegaard.

– Har det vært mye snakk om det i dag?

– Nei, det har det ikke.

Alexander Sørloth er ikke med i landslagstroppen til de kommende landskampene grunnet en skade.

TV 2s fotballekspert Morten Langli er svært lite imponert over timingen boken slippes på.

– Den liker jeg dårlig. Samme uken som en av våre viktigste landskamper på lang tid. Den blir gitt ut av et trenerteam som var opptatt av å predikere lojalitet osv. Jeg synes det er dårlig timing, men skjønner de kommersielle interessene til de som har skrevet boken og forlaget, sier Langli.

Landslagssjef Ståle Solbakken sier at han ikke hadde hørt om boken før Strandberg fortalte ham i gangen at han trolig ville få spørsmål om den.

– Jeg vet ikke hvilken bok det er, sier Solbakken.

– Den boken er jeg ikke interessert i. Jeg kan ikke kommentere det. Jeg tror ikke det er boken jeg skal lese på denne samlingen, da får jeg heller lese om norske blåbærplukkeres triste koronahverdag.

Se Tyrkia-Norge på TV 2 og Play fredag fra klokken 20.00!