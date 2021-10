Nye detaljer om «Sex og singelliv»-oppfølgeren – premieremåneden er klar

GOD KVELD NORGE (TV 2): I en helt ny video forteller Sarah Jessica Parker om når «And just like that...» er ventet å ha premiere.

«Sex og singelliv»-fans over hele verden jublet i januar da det ble kjent at den meget populære serien fra sent 90- og tidlig 2000-tallet får en oppfølger på HBO Max.

Der får vi et gledelig gjensyn med ikoniske Carrie Bradshaw, spilt av Sarah Jessica Parker (56), samt Charlotte York og Miranda Hobbes, spilt av Kristin Davis (56) og Cynthia Nixon (55).

GJENGEN: Firkløveret som ga oss Sex & singelliv fra 1998-2004. Foto: MAX NASH

Én av dem uteblir

Skaperne har holdt kortene tett til brystet, så det er så langt ikke mye informasjon man har fått om serien.

Men man vet at det lages ti episoder av oppfølgeren som har fått navnet «And Just Like That...», og at produsenten er Michael Patrick King - mannen som regisserte flesteparten av de opprinnelige episodene, samt begge «Sex og singelliv»-filmene fra 2008 og 2010.

Videre er det kjent at den frittalende Samantha, spilt av Kim Cattrall, ikke blir å se i den nye serien.

Snakker til fansen

Nå letter også Parker på sløret om når vi kan vente oss premiere. Det skriver New York Post.

I en helt ny video, sluppet av HBO Max i dag, snakker Parker direkte til fansen.

– Hei fra New York City, Fifth Avenue, starter Parker med å si, mens det ruller gule taxier i bakgrunnen.

– Nå spiller vi inn det neste kapittelet av «Sex og Singelliv», sammen med noen svært kjære venner, fortsetter 56-åringen, før hun lager en svosj-lyd og annonserer når serien er ventet å komme:

Desember 2021.

En eksakt dato gis ikke, og Parker avslutter det hele med et slengkyss.

I SORG: Sarah Jessica Parker tok det svært tungt da hennes nære venn Willie Garson døde for kort tid siden. Foto: Matt Sayles

Mistet nær venn

Det er knappe to uker siden beskjeden om Willie Garsons bortgang kom. Skuespilleren, kjent for rollen som Stanford, måtte gi tapt for kreften. Ifølge amerikanske medier skal Garson ha spilt inn sin siste scene i «And Just Like That...» bare en måned før han døde.

Parker var nær venn av Garson, og like etter dødsfallet delte hun et svært personlig Instagram-innlegg med flere bilder av dem sammen.

«Det har vært uutholdelig. Tapet av et 30 år langt vennskap», begynner hun den nære teksten med, før hun fortsetter:

«Et ekte vennskap som åpnet for hemmeligheter, eventyr, konserter, bilturer, måltider og telefonsamtaler til sent på kvelden. All kjærlighetssorgen og alle gledene, triumfene, skuffelsene, og de mange årene sammen på sett (særlig i Carries leilighet). All latteren til sent på kvelden som både Stanford og Carrie og Willie og SJ.»

Willie Garson ble 57 år gammel.