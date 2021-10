Heidi Løke er gravid

Heidi Løke (38) venter barn med kjæresten Stian Bodin Sundal i april. Vipers- og landslagsstjernen delte selv gladnyheten på sin Instagram-profil tirsdag.

Fra før har Løke to sønner.

Gro Hammerseng-Edin, TV 2s håndballekspert gleder seg på Løkes vegne.

– Det er bare å gratulere med en utrolig god nyhet. Og dette er i god Løke-ånd med mange unger, sier Hammerseng-Edin og viser til at Løke er en av syv søsken selv.

– Jeg er veldig glad på deres vegne. Og jeg er overbevist om at hun ikke har noen planer om å legge håndballskoa på hylla, men at vi kommer til å se Heidi Løke på håndballbanen igjen etter den tredje fødselen. Og trolig nok på mye kortere tid enn det jeg brukte, sier hun.

Løke har ikke vært på banen for for Vipers hittil denne sesongen. Den siste kampen hun spilte for klubben var Champions League-finalen 30.mai.

– Alle vi i Vipers er kjempeglade på Heidi og familiens vegne, og vi ønsker de alle lykke til i den spennende tiden som kommer, skriver klubben på sin hjemmeside.

Håndballjentene skal spille VM i Spania i desember. Løke blir derfor ikke å se i troppen. Den siste landskampen hun spilte var EM-finalen i 2020 da håndballjentene tok gull.