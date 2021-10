Får du en digg følelse av likes? Det kan være skadelig for deg

Får du en digg følelse når du åpner Instagram og ser at du har fått likes og kommentarer på den nyeste posten din? Tenk litt over det. Hva betyr den gode følelsen? Er det en følelse du jakter på? Og hva om du åpnet Instagram og du ikke hadde fått noen nye varsler, idet du forventet det? Hvordan føler du deg da? Blir du stressa? Usikker?

Du er ikke alene. Og det er en litt sammensatt utfordring, som potensielt sett kan være skadelig for oss, og jeg vil si litt om to aspekter ved det.

For det første er alle sosiale medier laget på en slik måte at de trigger belønningssystemet i hjernen vår. Når vi får et varsel om at vi har fått en ny like, kommentar, melding eller har blitt tagget i noe, så gir det oss en liten dopamin-boost. Dopamin gir oss en tilfredstillende følelse, samtidig som den gjør at vi får lyst til å oppsøke kilden til dopamin-boosten på nytt igjen.

Den gjør oss avhengig. Så jo mer tid vi bruker på sosiale media, og jo mer vi poster og engasjerer oss, jo mer avhengige blir vi av det.

Er du usikker på om du er avhengig eller ikke? Ok. Har du med deg telefonen til senga når du skal sove? Har du med deg telefonen på do? Sjekker du den ofte når du er sosial med venner eller kollegaer? Blir du urolig om du har glemt den eller ikke finner den? Hvis du svarer ja på dette, er det høy sannsynlighet for at du er avhengig.

Men er avhengighet så farlig da? Kanskje ikke. Kabinettspørsmålet blir vel om det vi er avhengig av er usunt eller ikke? Så la oss gå videre på den andre aspektet.

Stort sett, så poster vi noe vi identifiserer oss med. For eksempel en selfie eller noe man har laget (dikt, kunst, interiør, mat, osv). Og når vi gjør det, så legger vi gjerne en bit selvfølelsen vår på bordet til taksering for andre, helt ubevisst. Og på den måten blir vi også avhengige av andres vurdering av oss for å føle oss vel.

Denne kombinasjonen kan dermed bli en skjør kilde til vår selvopplevde egenverdi. Den er flyktig (går fort over), avhengighetsskapende og overfladisk. Med overfladisk mener jeg at det ikke er uvanlig av avstanden mellom det vi utleverer på sosiale media, og vårt faktiske liv er ganske stor. Våre sosiale media vaner preges i stor grad av filterbruk, iscenesatte situasjoner og tilsynelatende gode øyeblikk. Og dersom avstanden mellom den vi er og den vi utleverer oss for å være blir veldig stor, og man får mye bekreftelse på SoMe-utgaven av seg selv, kan selvfølelsen oppfatte dette som en direkte kritikk på det faktiske selvet, som gjerne ikke får like mye bekreftelse. Dermed vil det oppstå et gap mellom hvem vi er og hvem vi formidler at vi er. Og det gapet kan potensielt sett romme mye usikkerhet, uro og misnøye ovenfor vår faktiske tilkortkommenhet. Den ekte og normale tilkortkommenheten, som vi alle har.