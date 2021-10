Nok en anke forkastet – drapssiktede blir sittende i fengsel

Mannen blir dermed sittende på Åna fengsel ut oktober.

– Han er naturlig nok skuffet over avgjørelsen, men legger til grunn at politiets etterforskning nå fremover bidrar til å sjekke han ut av saken, sier forsvarer Stian Kristensen til NRK.

Politiet mistenker også at han stod bak drapet på Tina Jørgensen i år 2000. Dette er andre gang siktede har anket fengsling uten at han har blitt hørt.

Både Sør-Rogaland tingrett og Gulating lagmannsrett har gitt påtalemyndigheten medhold i at det er skjellig grunn til mistanke mot mannen, og at det er en reell og konkret fare for at han hadde forsøkt å forspille bevis dersom han hadde blitt løslatt nå.

DNA står sentralt

Det var 1. september at mannen ble pågrepet, mens han var på bobilferie på Lista i Agder.

Siktelsen bygger i hovedsak på analyseresultater fra DNA-eksperter ved det rettsmedisinske instituttet GMI i Innsbruck i Østerrike.

De har kunnet påvise deler av et mannlig DNA blandet med DNA fra drapsofferet i et blodspor funnet på hennes strømpebukse.

Påtalemyndigheten mener det mannlige DNA-et peker i retning av siktede, eller av andre menn i hans farslinje.

Fortsetter avhør denne uken

Siktede nekter straffskyld, og har bedt om å bli løslatt i forbindelse med begge fengslingsbegjæringene.

Via sine to forsvarere har han uttrykt at han forventer at politiets videre etterforskning vil svekke mistankegrunnlaget mot ham.

I løpet av denne uken er det ventet at politiet vil gjenoppta avhøret av siktede, som ble påbegynt tirsdag i forrige uke. Da satt han i et mer enn fem timer langt avhør på politihuset i Stavanger.

Politiets etterforskere rakk imidlertid ikke å komme igjennom alt de hadde planlagt, og avhøret ble ikke formelt avsluttet og signert.