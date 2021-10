Forbrukerøkonomen var livredd for at noen skulle få vite at hun var fattig

115 000 norske barn vokser opp i hjem med vedvarende lav inntekt, og tallet har økt jevnt siden 2011, ifølge SSB.

Advokat og forbrukerøkonom Derya Incedursun (34) var tidligere en del av denne statistikken.

Hun, moren og de to søstrene kom til Norge fra Tyrkia i 1987. Faren hadde flyttet i forveien, og nå skulle familien bygge opp et nytt liv i et nytt land.

De etablerte seg i Stavanger, og etter hvert fikk Derya og søstrene en liten lillebror. Men så skjedde det som skulle snu opp ned på alt: Derya mistet faren sin som åtteåring.

– Det var veldig tøft for hele familien, både økonomisk og emosjonelt, forteller Derya til God morgen Norge.

– Du føler deg litt mindreverdig

Med fire små barn å forsørge slet moren med å få endene til å møtes.

– Økonomien var veldig stram. Det var tøft, særlig for mor.

Derya følte seg utenfor som barn på grunn av familiens økonomi. Foto: Privat

Derya og søsknene hadde tak over hodet og mat på bordet, men de skilte seg likevel ut fra andre barn i omgangskretsen.

– Jeg hadde mindre enn andre barn rundt meg. Alle fortalte hva de hadde gjort i helgene, men det kunne ikke jeg. Det gjorde noe med selvfølelsen. Du føler deg litt mindreverdig som barn, sier hun.

Det ble til at Derya hele tiden prøvde å finne på unnskyldninger for hvorfor hun ikke kunne være med på ulike aktiviteter.

– Jeg kjente på den skammen. Jeg syntes det var flaut og var livredd for at noen skulle vite at vi var fattige, mimrer 34-åringen.

Hun tror årsaken til skammen ligger i at man hele tiden sammenligner seg med andre i samfunnet.

– Samfunnet du lever i har det ikke så stramt som du har det. Da følte jeg meg utenfor. Det var en mangel på noe hele tiden, selv om det var all verdens kjærlighet hjemme hos mor.

Moren til Derya var bare 38 år da hun ble aleneforsørger for fire små barn. Foto: Privat

Veien ut

Både Derya og de tre søsknene klarer seg bra i dag, og ingen av dem lever lenger i fattigdom. Det som ble løsningen var høyere utdanning og jobb.

34-åringen har alltid vært opptatt av rettferdighet, noe som gjorde at hun valgte å studere jus. Etter hvert ble også forbrukerøkonom en naturlig vei å gå, blant annet for å kunne hjelpe andre med å få kontroll på økonomien.

– Det er viktig med økonomisk trygghet for å få et godt liv, sier hun.

Forbrukerøkonomen understreker imidlertid at høyere utdanning ikke nødvendigvis er svaret for alle, men at det å komme seg ut i arbeidslivet og få en verdig lønn er et viktig steg på veien ut av fattigdom.

Oppveksten i trange kår er noe av grunnen til Derya bestemte seg for å bli advokat og forbrukerøkonom. Foto: Nordea

Derya synes det er hjerteskjærende at 115 000 norske barn i dag lever i fattigdom, og det er også grunnen til at hun nå deler sin historie.

– Dette er ikke bare tall, det er mennesker bak tallene. Jeg håper at min historie kan bidra til å få bort skammen, sier forbrukerøkonomen.

Hun understreker også at mer må gjøres for å bekjempe fattigdom i norske hjem.

– Jeg kan gjerne si: «Gå gjennom forbruket ditt», men når du kun har penger til leie og så vidt mat på bordet, da roper jeg heller høyt ut til politikerne.

Derya er klar over at det ikke finnes noen enkel og rask løsning på problemet, men ramser likevel opp flere områder hun mener det må tas tak i.

Det første er å få flere ut i jobb, og det andre er bedre integrering. Tallene fra SSB viser nemlig at barn med innvandrerbakgrunn er overrepresentert og utgjør seks av ti fattige barn i Norge. I tillegg mener Derya at barnetrygden i større grad må følge prisveksten ellers i samfunnet.