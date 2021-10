Alle over 65 år skal få tilbud om en tredje dose

Personer over 65 år skal få tilbud om en oppfriskningsdose. FHI sier grunnlaget for å si om man er bedre beskyttet etter tre doser «er spinkelt», men sier det er sannsynlig.

Helseminister Bent Høie (H) sier på en pressekonferanse tirsdag at regjeringen slutter seg til FHIs anbefaling.

De anbefaler at eldre personer skal få en oppfriskningsdose med koronavaksine minst seks måneder etter andre vaksinedose.

Høie sier at personer over 65 år skal få tilbud om en oppfriskningsdose.

Den norske anbefalingen er mer snever enn den fra europeiske legemiddelverket EMA. De ber land om å vurdere å gi tredje dose til alle mellom 18 og 55 år.

Norge har fra tidligere åpnet for en tredje vaksinedose til folk med nedsatt immunforsvar.

Hva betyr begrepene? Tredje dose: Ekstra vaksinedose til personer med alvorlig svekket immunforsvar med antatt svak vaksine-effekt etter to doser. Oppfriskningsdose: Kan gis til personer som forventes å ha god effekt av to doser. De får en ekstra dose for å beholde den gode effekten. Boosterdose: Det samme som oppfriskningsdose.

Usikker hvor god beskyttelsen er

Vaksineringen av de eldre skal skje aldersbestemt, slik det har vært gjort i vaksinasjonsprogrammet.

– Vi har vurdert beskyttelse av sykdom på individnivå. Vi har ikke vurdert effekten på spredning av virus i befolkning, sier FHI-direktør Geir Bukholm på pressekonferansen.

SMÅ STUDIER: FHI-direktør Geir Bukholm sier at studiene som vaksineprodusentene har levert om dose tre er små. Foto: Ali Zare / NTB

Hensikten er å øke beskyttelsen mot å bli alvorlig syk, sier Bukholm.

– Både nasjonalt og internasjonalt er det usikkert hvor mye bedre beskyttelsen går opp med en oppfriskningsdose, sier direktøren.

Han sier at det har kommet rapporter på at antistoff-nivået går opp etter en tredje dose, men det betyr ikke at beskyttelsen går opp.

– Det er ikke entydig kunnskap om at en oppfriskningsdose gir en bedre beskyttelse mot infeksjon generelt og mot alvorlig sykdomsutfall. Vi har vurdert det slik at det er sannsynlig at det vil bli bedre beskyttelse i de gruppene vi har anbefalt oppfriskningsdosen til, sier han.

Det at EMA godkjente at Pfizer kan gis som en tredje dose mandag, er et kvalitetsstempel i vurderingen av om man skal gi en tredje dose eller ikke, «særlig når datagrunnlaget er såpass spinkelt», sier Bukholm.

GODKJENT: Pfizer-vaksinen ble godkjent for en tredje dose mandag. FHI-direktør Geir Bukholm sier at det er et kvalitetesstempel. Foto: Ali Zare / NTB

Ikke for resten av befolkningen

Bukholm sier at FHI kontinuerlig vurderer om også personer under 65 år skal få tilbud om en tredje dose. Det er ikke aktuelt slik situasjonen er nå.

– Vi vurderer dette løpende. Også her legger vi vekt på sykdomsbyrde og potensiale for å forebygge alvorlig sykdom. Balanse mellom effekt, sikkerhet og gjennomførbarhet er viktig, sier han.

For resten av befolkningen er det gitt en anbefaling om en tredje dose til dem som har nedsatt immunforsvar.

– Generelt er det ikke økt risiko for alvorlig sykdom i gruppen 18-65 år. Det er en god beskyttelse fremdeles, selv om de har risikofaktorer, såfremst de ikke har nedsatt immunforsvar, sier FHI-direktøren.

Helsepersonell under 65 år er også godt beskyttet mot alvorlig sykdom, mener FHI.

Janssen-vaksinerte får nytt tilbud

Regjeringen har gitt et oppdrag til FHI om å vurdere oppfriskningsdose for helsepersonell under 65 år.

FHI anbefaler å gi dem som har tatt Janssen-vaksinen om å ta en ekstra dose med en mRNA-vaksine.

Janssen-vaksinen er kun én dose.

– Janssen-vaksinering ser ut til å gi lavere beskyttelse enn de som har fått to doser MRNA-vaksine, sier Høie.

Det er i overkant av 4 000 personer i Norge som er registrert vaksinert med Janssen-vaksinen i Nasjonalt vaksinasjonsregister, SYSVAK.

To skisser

I grunnlaget fra FHI blir det skissert to alternativer til regjeringen for tilbud om oppfriskningsvaksine:

* Anbefaling om boosterdose til alle fra 85 år og eldre, inkludert sykehjemsbeboere, hvor det har gått minst seks måneder siden andre vaksinedose, med en sannsynlig utvidelse ned til aldersgruppene 75–84 år og 65–74 år innen nær fremtid.

* Anbefaling om boosterdose til alle fra 65 år og eldre, inkludert sykehjemsbeboere, hvor det har gått minst 6 måneder siden andre vaksinedose. Rekkefølgen bør følge samme aldersprioritering som ved grunnvaksinasjon, dvs. alle fra 85 år og eldre, inkludert sykehjemsbeboere først, deretter aldersgruppene 75–84 år og til slutt aldersgruppen 65–74 år.