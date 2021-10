«Farmen»-paret røper babynavnet – Inspirert av barne-TV-stjerne

For én uke siden kom nyheten om at Lene Sleperud (32) og Tonje Frøystad Garvik (32) var blitt foreldre til en liten gutt gjennom planlagt keisersnitt.

– Det var veldig fint. Vi lå panne mot panne og kinn mot kinn under hele operasjonen, helt til vi hørte at han gråt. Det var en veldig fin opplevelse, fortalte Frøystad Garvik til God kveld Norge i forbindelse med fødselen.

Da hadde de ikke helt bestemt seg for hva de lille skulle hete.

Nå avslører «Farmen»-paret på Sleperuds Instagram-konto hva slags navn de har gått for.

Ønsket seg strikkegenser

– Vi var innom både Emil, Dennis og Max. Så er det jo slik at man har ulike assosiasjoner til de forskjellige navnene, og det er viktig at man kan knytte noe positivt til det, sier Sleperud til God kveld Norge.

Valget falt da på Max. Inspirert av en stor, blå figur i et velkjent barneunivers.

– Jeg har alltid vært veldig glad i Sesam Stasjon, ler Sleperud.

Hun sier videre at forloveden Tonje distanserte seg noe mer til at sønnen skulle kalles opp etter TV-figuren, men så viste det seg at hun var litt fan likevel.

– Jeg snakket med svigermor som sa at Tonje ønsket seg en strikket Max Mekker-genser da hun var liten. Så da var hun jo ganske glad i programmet likevel, sier Sleperud.

LØRENSKOG 1991: Max Mekker sammen med Leonora Dorothea Dahl, spilt av Sidsel Ryen, og Alfa og Bjarne. Foto: Terje Bendiksby

Røft og søtt

Videre synes de at navnet dekker alle punktene på lista.

– Det er internasjonalt og enkelt, og kult på både engelsk og norsk. Så er det både røft og søtt. Da kan han være mammas lille gutt hjemme, og likevel tøff i barnehagen, sier de lykkelige mødrene.

– Så får vi se om det blir en Emil neste gang, tilføyer Frøystad Garvik med et smil.

Paret har ikke planlagt dåp ennå, men slår fast at det vil bli en kristelig seremoni på et senere tidspunkt.

– Så kan han heller melde seg ut av kirka når han blir eldre, hvis han skulle ønske det, avslutter Frøystad Garvik.