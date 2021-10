Trygler broren om å stå frem: – Få oss ut av dette forferdelige rotet

Forsvinningen og drapet på den 22 år gamle influenseren Gabby Petito har fått enormt med oppmerksomhet både i hjemlandet USA og i internasjonale medier de siste ukene.

Hun og kjæresten Brian Laundrie hadde i vår lagt ut på en roadtrip. Turen ble flittig dokumentert på Petitos Instagram-konto som til slutt fikk hundretusenvis av følgere.

Men 1. september returnerte Laundrie til foreldrenes hjemby i North Port i Florida, uten Petito.

Meldt savnet

Hun ble senere meldt savnet av foreldrene Tara og Joe Petito. Da hadde de ikke hørt noe fra datteren sin slutten av august.

Det siste bildet av Petito ble lagt ut på Instagram 25. august. Bildet viser en smilende 22-åring som viser frem et gresskar.

To uker etter at Laundrie kom tilbake til Florida, forsvant også han.

19. september bekreftet politiet at de hadde funnet Petito drept i Wyoming.

– Få oss ut av dette

Politiet anser forloveden til Petito som «en person av interesse», og de har derfor etterlyst 23-åringen.

Nå trygler 23-åringens søster Cassie Laundrie broren om å melde seg.

– Jeg vil be broren min å stå frem, og få oss ut av dette forferdelige rotet, sier hun i et intervju med «Good Morning America», tirsdag.

– Jeg er sint

Søsteren forteller videre at hun fikk besøk av broren og foreldrene den dagen han kom tilbake til Florida.

– Jeg skulle ønske at han kom til meg først. For da tror jeg ikke vi hadde vært her i dag, sier Laundrie.

Søsteren innrømmer at hun er bekymret for broren.

– Jeg håper at han har det bra, men jeg er også sint. Jeg vet ikke helt hva jeg skal tenke, sier Laundrie.