En av de siktede etter skyting i Oslo er tidligere dømt for grovt ran

Mannen som mandag ble varetektsfengslet, siktet for medvirkning til drapsforsøk etter skytingen i Vika i Oslo, er tidligere dømt for ran og biltyveri.

Mannen i 20-årene ble i februar i fjor dømt i lagmannsretten til ett år og seks måneders fengsel for tre ran han begikk sammen med en annen mann.

I desember 2017 ranet de to en drosjesjåfør på en bensinstasjon i Oslo.

Et par måneder senere ranet de to to menn i Oslo ved å banke dem opp. Under ranet tok de ytterjakkene til mennene, samt mobiltelefonene og klokkene deres.

I mai i fjor ble mannen som er siktet etter skytingen, også dømt til betinget fengsel for blant annet å ha stjålet en bil og for besittelse av marihuana og kokain.

Mannen ble pågrepet lørdag og ble mandag varetektsfengslet i fire uker.

Vurderer fengsling av annen mann

Ytterligere en mann i 20-årene ble søndag pågrepet etter skyteepisoden i Vika lørdag. Han er, i likhet med den første mannen som ble pågrepet, siktet for medvirkning til drapsforsøk.

Politiadvokat Christian Hatlo sier til NTB at politiet foreløpig ikke tatt stilling til om mannen skal fremstilles for varetektsfengsling.

– Det vil vi ta stilling til i løpet av dagen, og han vil i så fall framstilles for fengsling onsdag, sier han.

Tror flere var involvert

Politiet har så langt ikke pågrepet flere i saken, men de antar at det er flere gjerningspersoner.

– Vi mener at det er flere involvert enn de to vi har pågrepet. Bevisbildet tyder på det, sier Hatlo.

Politiadvokaten sier at ingen flere så langt er siktet, men at politiet har forskjellige personer de jobber opp mot.

