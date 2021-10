Daniel Kvammen var på et dårlig sted i livet. Da faren ble syk, tok han grep

Daniel Kvammen (33) er aktuell med sin nye plate «Guta som gret», som ifølge artisten selv handler om å være seldestruktiv.

– Jeg kjenner en fyr som har vært det i mange år, og han sitter her i rommet nå, sier Kvammen til programleder Niklas Baarli.

Vanskelig å vise følelser

Videre forteller han at låten også handler om det å være mann, tørre å vise følelser og tillate seg selv å gråte. Noe Kvammen innrømmer at han ikke er spesielt god til selv.

– Jeg er en typisk mann, som tror at jeg føler meg veldig følsom. Men når jeg virkelig skal vise hva jeg egentlig føler, så synes jeg det er vanskelig, forteller han.

Baarli svarer at også han kan kjenne seg igjen i det Kvammen beskriver.

– Jeg tror veldig mange gutter kjenner seg igjen i det, svarer han.

Daniel Kvammen er aktuell med den nye platen «Guta som gret». Ifølge Kvammen selv handler den om å være selvdestruktiv, og det å tørre å vise følelser. Foto: Maria Elise Rypdal.

Ble selvdestruktiv

Den folkekjære artisten forteller at han var langt nede da han startet arbeidet med den nye plata.

– Det var sånn at jeg våknet en dag og hadde vanskelig for å sette den ene foten foran den andre, forklarer Kvammen.

Videre sier han at han gikk gjennom en periode i livet med mye festing og alkohol, som førte til at han ble selvdestruktiv.

– Da jeg lagde denne plata, så var jeg 20 kilo tyngre. Jeg likte å dra ut og drikke masse pils. Det var sånn jeg sosialiserte, forteller han.

– I utgangspunktet er det ikke noe galt i det. Men på et tidspunkt så våknet jeg opp og tenkte: «Det eneste jeg gjør er å drikke, og jeg blir bare mer og mer sliten», forteller Kvammen videre.

– Vi trodde han hadde kreft

Også all reisingen i forbindelse med popstjernelivet begynte å tære på privatlivet hans. Det ble slutt med kjæresten. Han så nesten ikke venner og familie lenger. De nærmeste ga uttrykk for at de var bekymret for han, og foreldrene påpekte at han bestandig så sliten ut.

Det store vendepunktet for Kvammen kom da faren hans ble syk.

– Til slutt ble faren min veldig syk. Vi trodde han hadde kreft, men så gikk det heldigvis bra. Men der og da så skjønte jeg at nå brister hele verden, forteller han.

– Da skjønte jeg at jeg måtte ta vare på det som var viktig i livet. Da begynte det sakte, men sikkert å løsne litt, forteller Kvammen.

Han er på et mye bedre sted i livet i dag, og har til og med fått seg kjæreste.