FHI anbefaler boosterdose til eldre personer

Det kommer frem i en fersk anbefaling fra FHI til regjeringen.

Helseminister Bent Høie og smitteverndirektør Geir Bukholm har kalt inn til pressekonferanse tirsdag ettermiddag, hvor nettopp en tredje vaksinedose er temaet.

I anbefalingen skriver FHI at de vil anbefale å starte med å gi en tredje vaksinedose til aldersgruppen 85 år og eldre, samt sykehjemsbeboere.

– Ikke godkjent enda

Deretter ønsker FHI en fornyet vurdering før anbefalingen utvides til 75-84-åringene og deretter 65-74-åringene.

Per i dag er ikke en boostervaksinasjon godkjent av det europeiske legemiddelverket, men det er ventet at en slik anbefaling vil foreligge om kort tid.

– I løpet av de kommende ukene vil vi få mer dokumentasjon om effekt og sikkerhet ved boosterdose basert på erfaringer fra andre land som nylig har startet boostervaksinasjon, skriver FHI.

Få studier

FHI lister også opp et annet alternativ. Den baserer seg i stor grad på det samme som er listet opp over, men i dette alternativet vil det ikke være behov for å hente inn en fornyet vurdering i forkant før man tilbyr boosterdoser til de under 85 år.

Foreløpig er det kun Israel som i betydelig grad har vaksinert med boosterdose med mRNA-vaksine hos personer som er grunnvaksinert med de vaksinene som benyttes i det norske vaksinasjonsprogrammet.

Det er derfor sparsomt med erfaringer og effekt og sikkerhet fra oppfølgingsstudier, sier FHI.

Følg pressekonferansen til Høie og Bukholm på TV2.no og Nyhetskanalen fra klokken 14.00.