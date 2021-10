Her er bilisten 0,02 sekunder unna å miste lappen

Utrykningspolitiet sier at det ikke er alle som vet at det Skoda-sjåføren i bildet gjør er ulovlig.

Utrykningspolitiet la nylig ut bildet på sin Snapchat-konto, med mål om å advare andre mot å kjøre på lignende måte som sjåføren i Skodaen, den bakerste bilen, gjør.

Skoda-sjåføren ble bøtelagt med 7250 kroner og fikk også tre prikker på førerkortet for kjøringen, men det kunne ha gått mye verre for bilisten.

Skoda-sjåføren var nemlig kun 0,02 sekunder unna å miste lappen på stedet, da han kun holdt 0,52 sekunders avstand til bilen foran.

– Er det ikke ubehagelig når en annen bilist ligger helt oppi «ræva» på bilen din? Det kan være straffbart, og er trafikkfarlig, skrev UP i Snapchat-innlegget.

Det var Sandefjords Blad som først omtalte saken.

Straffbart

Om man blir stoppet av UP etter å ha ligget mellom 0,5 til 0,3 sekunder bak kjøretøyet foran, så vil man måtte klare seg uten lappen i tre til seks måneder. Om man er 0,3 sekunder eller mindre bak kjøretøyet foran, må man uansett vente i seks måneder.

UBEHAGELIG: Utrykningspolitiets Snapchat-konto belyser blant annet hva man ikke bør gjøre i trafikken. Foto: Skjermdump/UP Snapchat

Avstander mellom 0,5 sekunder til 1 sekund straffes med 7250 kroner og tre prikker på førerkortet.

– Etter at vi fikk ut saken på Snapchat, har vi fått flere kommentarer om at enkelte ikke visste at dette var ulovlig, sier distriktsleder i UP Sør, Karin Walin, til TV 2.

Følges opp

I henhold til §5-3 i forskriften om kjørende og gående skal «avstanden til forankjørende være så stor at det ikke oppstår fare for påkjøring dersom den forankjørende saktner farten eller stanser».

– Det er svært trafikkfarlig å ligge så nært forankjørende, og det er grunnen til at vi tar tak i dette, sier Walin.

– Hvor ofte følger dere opp ting som dette?

– Det er en del av vår trafikkovervåking når vi er ute på patrulje, svarer hun.