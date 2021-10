Klimaforskning belønnes med nobelprisen i fysikk

De hedres for forskning knyttet til klimaendringene, Kungliga Vetenskapsakademien på nobelprisen sine nettsider.

– Funnene som ble anerkjent i år viser at vår kunnskap om klimaet hviler på et solid vitenskapelig grunnlag, basert på en grundig analyse av observasjoner, sier Thors Hans Hansson, leder av Nobelkomiteen for fysikk.

Parisi kommer fra Italia, Hasselmann er tysk, mens Manabe har tilknytning til USA og Japan.



– Årets prisvinnere har alle bidratt til at vi har fått dypere innsikt i egenskapene og utviklingen av komplekse fysiske systemer