Fant «ost» i sjøen – så begynte det å ryke av den

Da Andreas Brandvoll og Plastpiratene skulle rydde i sjøen forrige uke, gjorde de et mystisk funn.

Forrige helg dykket Andreas Brandvoll og to andre fra den frivillige organisasjonen Plastpiratene etter søppel ved Oscarsborg utenfor Drøbak.

Området utenfor festningsøya er ikke ulikt andre steder langs norskekysten. Store dekk, flasker og metall er ikke uvanlige funn.

«OST» OG VIN: Biten som Plastpiratene hadde funnet kunne ved første øyekast se ut som en stor ost. Foto: Andreas Brandvoll

Men denne helgen kom de over noe uvanlig.

– Først fant vi en full flaske med vin. Da ble vi jo glade, for det er alltid morsomt å finne. Så fant vi en «ostebit», sier Brandvoll.

Den gule biten vekket i utgangspunktet ikke oppsikt blant dykkerne. De la fangsten på en metallkasse og tok et bilde av vinen og den ostelignende gjenstanden, før de fortsatte å rydde søppel.

Saken ble først omtalt av Røyken og Hurum Avis.

Begynte å ryke

Etter kort tid begynte det å sive grå røyk opp fra den gule biten. De la biten på en stein i tilfelle den skulle begynne å brenne, da de trodde det kunne være hvit fosfor.

PLASTPIRAT: Med støtte fra næringslivet rydder Andreas Brandvoll og Plastpiratene i sjøen ved 261 kaianlegg i Oslofjorden. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

– Så gikk det en liten stund før vi så at det datt av en liten bit av hjørnet og at det var rødt inni. Da så vi at det ikke var fosfor, siden det er hvitt, sier Brandvoll.

Dermed tok de kontakt med politiet og Forsvaret for å få råd om hva de skulle gjøre. Like etter ringte Forsvaret tilbake igjen.

– Kast den i vannet nå, var den krystallklare beskjeden som Brandvoll fikk.

Kan være høyeksplosiver

Det var orlogskaptein Wiggo Korsvik som ga beskjeden. Helt sikker er han ikke, men han tror at objektet kan være høyeksplosiver. Svaret kommer når biten skal analyseres om kort tid av dykkere fra Haakonsvern.

KAN VÆRE TNT: Orlogskaptein Wiggo Korsvik sier at biten som ble funnet ved Oscarsborg kan være TNT. Foto: Roy-Arne Salater / TV 2

– Potensielt kan det være TNT. Tyske ladningskasser som var inne i sjøminer hadde ofte slike stykker lagt oppå hverandre. Det kunne være flere hundre kilo i slike kasser, og hvert stykke på ett til to kilo var lagt lagvis oppå hverandre, sier Korsvik.

I fjor fikk Forsvarets Operative Hovedkvarter 479 henvendelser fra politiet om eksplosiver som er funnet i naturen. Så langt i år er tallet 340.

Om objektet som ble funnet ved Oscarsborg stammer fra andre verdenskrig eller etterkrigstiden er ikke klart. Biten utgjør ikke nødvendigvis noen fare, ifølge Korsvik, men han sier at det potensielt kan være farlig. Siden det hadde begynt å ryke av biten, ga han beskjed om å kaste den raskt tilbake i fjorden.

– At det begynner å ryke og selvantenne kan tyde på at det er spor av fosfor i det, og da er det ikke lett å vite hvilken temperatur det kan nå. Høyeksplosiver kan detonere med full kraft hvis det når en temperatur på om lag 170 grader, sier Korsvik.

Trodde det var plast

Brandvoll reagerte raskt og fikk kastet den gule biten tilbake i fjorden. Han ble naturlig nok overrasket da det viste seg at det de hadde hentet opp var eksplosiver.

TILBAKE I SJØEN: Da det viste seg at biten var mulig sprengstoff, ble den kastet raskt tilbake i sjøen. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

– Jeg trodde først det var bakelitt, altså gammel plast, siden den var såpass tung, sier han.

Tilfeldighetene ville ha det til at biten lignet på en ost, og at den ble lagt til side sammen med vinflasken. Hvis ikke kunne episoden fått et langt verre utfall, ifølge Brandvoll.

– Det var bare tilfeldigheter, for vanligvis kaster jeg alt rett i poser. Så det var bra jeg ikke kastet det i en pose og begynte og kjørte hjem igjen.