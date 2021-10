Perry: – Norske fotballeksperter er kanskje Europas dårligste

Tidligere assistenttrener på landslaget, Per Joar Hansen, er ikke akkurat imponert over fotballekspertene i Norge. Tre profilerte eksperter får gjennomgå, og svarer på kritikken.

Per Joar Hansen og Lars Lagerbäck har gitt ut boken «Folk og fotball – 40 år med humor og alvor».

I boken får både Norges fotballforbund (NFF), Alexander Sørloth og norske fotballeksperter gjennomgå.

På pressekonferansen i forbindelse med lanseringen av boken utdyper Per Joar Hansen hva han mener om norske fotballeksperter.

– Norske fotballeksperter er kanskje Europas dårligste. De har lite fagkunnskap, og det er om å gjøre å koke suppe på en spiker. Måten de kommuniserer ut fotball på er fordummende. Det er faktisk synd, for det gjør noe med oppdragelsen av det norske folk. Det står jeg for 100 prosent, sier Per Joar Hansen til TV 2.

LANSERTE BOK: Per Joar Hansen og Lars Lagerbäck. Foto: TV 2

Hardt ut mot TV 2-ekspert og VG-kommentator

Det er spesielt VGs fotballkommentator Knut Espen Svegaarden og TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen som får gjennomgå i boken.

– Knut Espen «Svea» Svegaarden, som har vært kommentator i VG i mange år, er et nytt eksempel på hva en kommentator uten fakta-kunnskap kan få seg til å skrive. Etter at Lars og jeg sluttet – jeg kommer tilbake til det – har han fått det for seg at vi ikke brydde oss om den norske Eliteserien eller norsk fotball generelt. Dette sier han altså om Lars Lagerbäck som har trent Kilafors og Hudiksvall i lavere divisjoner, og meg selv som er født i en breddeklubb i Nordland Fotballkrets, skriver han.

– Hvordan skal man i det hele tatt kommentere hvordan VG håndterer fakta? Hva kan jeg si? VG visste ingenting om hvordan Lars Lagerbäck og jeg jobbet med kartlegging og scouting av norske landslagsspillere. Prioritet én for oss var alltid å sette A-landslaget først. Vi hadde 35-40 spillere som vi fulgte tett, uansett hvilken liga de spilte i, fortsetter «Perry» i boken, og slår senere fast:

FÅR GJENNOMGÅ: Knut Espen Svegaarden ( t.h.). Foto: Tor Richardsen / SCANPIX Foto: Tor Richardsen

– Fakta er at vi garantert så flere kamper i den norske Eliteserien enn det VGs journalister gjorde. Vi kan vel gå ut i fra at Lars Lagerbäck vet mer om dette enn journalister i Akersgata.

– Vitner om hårsår og langsint tankegang

Heller ikke TV 2s profilerte fotballekspert Jesper Mathisen slipper unna Per Joar Hansens vrede.

– Da jeg fikk spørsmål fra VG etter Norges kamp i EM-kvalifiseringen mot Tyrkia i mars, sa jeg at fotballekspertene ofte bygger for høye og urealistiske forventninger. Blir det ikke innfridd, er det frem med slakterkniven. Jesper Mathisen var raskt ute og sa det var typisk Perry å mene noe slikt, forteller den tidligere assistenttreneren.

– Jeg registrerte også at det ble spekulert i om jeg var en av kandidatene til å overta en norsk eliteserieklubb samme år, var Jesper Mathisen raskt ute og mente sjansen for at jeg kunne få det oppdraget, var null prosent. Det synes jeg vitner om en litt hårsår og langsint tankegang, fortsetter han i boken.

– Samtidig er det gøy å registrere at når selvbildet deres blir utfordret, har de et enormt behov for å slå tilbake. Kjetil Rekdal gjorde det mot nevnte Mathisen, og da fikk han tilbake fra samme Mathisen at han var en trener som ikke gjorde annet enn å gamble og bry seg mindre om fotball. En slik uttalelse mot en trener er også langt over streken, og noe en redaktør burde ha slått hardt ned på. Kjetil Rekdal er en meget dyktig fagmann, som så langt har ledet Ham-Kam til stor fremgang. Jesper Mathisen kan jo bare gå inn og trene Start, og prøve å få til det samme, konstaterer Perry om TV 2s profilerte fotballekspert.

FÅR GJENNOMGÅ: Jesper Mathisen. Foto: Magnus Kaslegard / TV 2

Eurosport-ekspert Joacim Jonsson får også passet påskrevet. «Perry» omtaler ham som en tidligere spiller som var for dårlig for GIF Sundsvall på svensk nivå to, og som i tillegg «bare var sportssjef i Fredrikstad i 15 minutter».

– Den ene dagen snakker eksperter om at sosiale medier kan være ødeleggende for unge fotballspillere som mottar hets for å bomme på åpent mål. Dagen etter sitter de selv i studio og «radbrekker» folk. Plutselig ser de ut til å ha glemt ved å gjøre det, så bidrar de i høyeste grad selv til netthets, skriver han under avsnittet om Jonsson.

I boken trekker Per Joar Hansen frem Tor Ole Skullerud, Petter Myhre og Brede Hangeland som eksperter han respekterer og mener har den fotballfaglige tyngden som trengs.

– Her slår jo Perry meg ned i støvlene

VGs anerkjente sportskommentator Knut Espen Svegaarden bryr seg ikke nevneverdig om det Perry skriver om ham i boken.

– Perry står fritt til å mene hva han vil. Jeg ser ingen grunn til at jeg skal kommentere dette, skriver «Svea» i en SMS til TV 2.

Eurosport-ekspert Joacim Jonsson flirer av det Norges tidligere assistenttrener skriver om ham.

– Han mener sikkert at jeg snakker i store ord, men her slår jo Perry meg ned i støvlene. Jeg pleier å forholde meg til fakta, sier svensken til TV 2, og fortsetter:

FÅR GJENNOMGÅ: Joacim Jonsson. Foto: Eurosport / Discovery+

– Dette her mister jeg akkurat ikke nattessøvnen av. Jeg ønsker ham lykke til med trenerjobben i Östersund, så får vi se om han varer mer enn et kvarter, sier Jonsson, og henviser til at Perry skrev at den nåværende fotballeksperten kun holdt i 15 minutter som sportssjef i Fredrikstad.

– Hvordan tror du Perry hadde klart seg som TV-ekspert?

– Han har tydeligvis alt for stor kompetanse til å være det, så det hadde jo blitt urettferdig for oss andre, ler Jonsson, før han blir litt mer alvorlig:

– Jeg pleier å si at likegyldighet er det verste, og jeg har åpenbart gjort inntrykk på ham. Han følger åpenbart med på det jeg sier og gjør, og finner det interessant. Jeg har uansett ikke planer om å kjøpe boken, og tviler på om den kommer under juletreét til jul.

Bok-kritikken fra Norges tidligere landslagsassistent bare preller av TV 2-ekspert Jesper Mathisen.

– Jeg står for det jeg mener rundt vurderingene av både Perry sitt trenervirke og norsk fotball. Jeg er ansatt i TV 2 for å mene noe om det som skjer, og det er helt naturlig at det vil være reaksjoner på det - spesielt hos de som møter motgang. Noe det norske landslaget gjorde under Perry og Lars Lagerbäck i de mest avgjørende kampene, kommenterer Mathisen.

Solbakken: – Perry skulle hatt seg en uke i Köln

Landslagssjef Ståle Solbakken fikk spørsmål om nivået på norske fotballeksperter på tirsdagens pressetreff.

Den nåværende landslagssjefen går langt i å antyde at han er uenig med Per Joar Hansen i kritikken mot de norske fotballekspertene.

OPPFORDRING: - Jeg tror Perry skulle hatt seg en uke i Köln, spøker Ståle Solbakken. Foto: Ali Zare

– Dette skal ikke lyde som smisking, men jeg har vært i England som både spiller og trener. Jeg har vært i Tyskland som trener. Jeg har vært i Danmark som spiller og trener, det samme i Norge. Jeg har alltid lest mye sportsjournalistikk. Jeg tror man skal være glad for at man fortsatt har et nivå i Norge på edruelighet og saklighet. Selv om den blir satt på prøve hver dag av klikk-journalistikken, sier Solbakken.

Solbakken tror den tidligere landslagsassistenten hadde hatt enda mer å skrive om dersom han hadde trent noen klubber på kontinentet.

– Jeg føler mange følger godt med og analyserer. Jeg bodde i Køln som var tabloid og mediehovedstaden i Tyskland. Jeg tror at Perry skulle hatt seg en uke der, så kanskje han hadde skrevet et kapittel til, konstaterer Ståle Solbakken.