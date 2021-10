– Bikket tredve før jeg ble ordentlig trygg på egen seksualitet

Iselin Guttormsen (34) har gjort seg bemerket både med podkasten G-punktet, som profil i Bloggerne på TV 2 og nå også forfatter med boken «Iselin snakker om sex», . Hun har gjort karriere på å være frittalende når det kommer til sex og samliv, men selv hun brukte tid på å bli trygg i sin egen seksualitet.

Det å snakke om sex har aldri vært et problem for Guttormsen. Allerede fra hun var liten har nysgjerrigheten tatt over, og spørsmålene har kommet på løpende bånd.

– Jeg kommer fra en veldig fri og liberal familie, forteller Guttormsen til God morgen Norge.

Hun forklarer at hun i etterkant har forstått hvor mye den friheten betydde. Å vite at de kunne gå til foreldrene med alle typer spørsmål var veldig betryggende. I tillegg var det ingen skam forbundet med nakenhet og åpenhet.

Leste sexbøker i smug

Det var likevel ikke alle spørsmål Guttormsen og søsknene valgte å stille, men enkelte svar fant dem i foreldrenes bokhyller.

– Det var alltid tilgjengelige bøker. Enten det var bøker om Kama Sutra eller annen type informasjon om sex.

Guttormsen forklarer at de ofte hentet bøkene når foreldrene ikke var hjemme, satt skjul og leste, og nærmest i panikk prøvde å sette bøkene tilbake nøyaktig der de fant dem, slik at foreldrene ikke skulle forstå at de hadde lest dem.

– Vi trodde selvfølgelig ikke at mamma og pappa visste at vi så i de bøkene, men det har vi fått bekreftet at det visste de veldig godt.

Se intervjuet øverst i videovindu!

Dropp den store sex-praten

Åpenheten har hun videreført til sin egen familie og egne barn. Selv styrer hun unna den store sex-praten. Når og hvordan den bør tas, mener Guttormsen det er veldig individuelt.

– Jeg får masse spørsmål om når man bør ta sex-praten med barna. Hvor gamle bør de være? Skal man vente til barna selv sier de er klare? Hvordan starter man samtalen?

– Det er veldig individuelt og man må tilpasse praten til barnas kognitive utvikling. Jeg tenker at man må gå vekk fra tanken om at det er én stor prat.

Hun forklarer at noe av de beste foreldre kan gjøre er å ha et åpent forhold til kropp og sex. Vær tilgjengelig for spørsmål, snakk om sex med jevne mellomrom, og ikke spar alt til den stor sex-praten.

– Det viktigste er at barna skjønner at hos mamma og pappa er det trygt, og de kan komme til mamma og pappa om absolutt alt.

Barnas tilgang til porno er endeløs, og det er desto viktigere å være et trygt sted, der nyanser kan forklares og spørsmål besvares. Har man likevel tenkt å ha den store praten med barna, bør man ikke vente for lenge.

– Jeg leste en artikkel der en psykolog sa at man må snakke med barna om sex før de når elleve årsalderen. Da er det for sent. Etter det blir det for flaut og for kleint, forteller sexologen og forfatteren.

Trodde sex handlet om å tilfredsstille mannen

Selv med en barndom der det naturlige og åpne sto i fokus lot Guttormsen seg påvirke av porno som ung voksen.

– Jeg så meg selv gjennom mannens øyne. Jeg var opptatt av å være mest mulig attraktiv og mest mulig sexy for mannen.

Guttormsen forteller at hun ønsket å fremstå som hun kule, seksuelle, pornofiserte dama. Hun hadde heller ingenting imot at guttene snakket om at hun var god i senga.

– Jeg gjorde mange ting kun for å tilfredsstille mannen fordi jeg hadde sett det i porno. Sexlivet handlet ikke om egen nytelse, det handlet kun om å tilfredsstille den andre parten.

Hennes egen seksualitet og nytelse oppdaget hun i tidlig alder, og forteller at hun aldri slet med å oppnå klimaks alene. Utfordringen kom da hun skulle utforske det sammen med en partner.

– Jeg ble en posør i eget sexliv.

Tryggere etter hun fylte tredve

I dag har hun en helt annen trygghet rundt sin egen seksualitet og egen sexlyst, men forteller at det tok tid å komme seg dit.

– Mye endret seg etter at jeg ble gravid og fikk barn. Da så jeg på kroppen som noe annet enn kun et objekt til nytelse for andre. Kroppen min var helt rå. Jeg var stolt av den.

– Men jeg bikket tredve før jeg fikk ordentlig trygg i egen kropp og egen seksualitet.