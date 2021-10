Bruker vannbomber for å få åpnet E6

Statens Vegvesen startet i formiddag arbeidet med å vannbombe fjellsiden i Drivdalen, som er så rasfarlig at E6 mellom Østlandet og Trøndelag har vært stengt siden søndag.

Et helikopter skal slippe rundt 20 vannballonger med 1000 liter vann for å få truende steinmasser til å løsne i fjellet. Arbeidet vil pågå utover dagen og håpet er at E6 kan bli gjenåpet i morgen tidlig.

– Målet vårt er å se om vannet kan utløse et større skred i området der steiner havnet ut i vegen søndag. Det var snakk om store blokker som kunne ført til fatale skader om biler ble truffet, sier geolog Halgeir Dale, som er i området.

ÅPNING: Vegvesenet vurderer åpning av E6 i kveld eller imorgen. Foto: Fredrik Ulen

Vannbombene slippes i det mest skredutsatte området.

– Om det er ustabilt, slik vi har mistanke om, raser det. Om ikke, ja da er det ikke så ustabilt. Så dette er en test som vil gi oss viktig informasjon, sier Dale.

Biltrafikken i området har siden uværet og raset i Drivdalen i helgen blitt omdirigert til riksveg 3. Dette er et område som er svært utsatt for steinsprang.

Og E6 over Dovrefjell ble stengt mandag. Den blir stengt hele tirsdag, mens vegvesenet driver vannbombing for å utløse steinskredet.

Mediene har ikke fått tillatelse til å reise inn i området, av sikkerhetsgrunner.