Markedet for småbiler har krympet kraftig de siste årene. Kombinasjonen fallende salg og færre modeller gir en selvforsterkende effekt på dette området.

Ford, Opel, Peugeot og Citroën er noen av bilprodusentene som har forlatt klassen. Årsaken er enkel. Det er vanskelig å tjene penger på biler som gjerne har bare ett viktig salgsargument: At de må være så billige som mulig.



Da gir det ofte mer mening å forsøke å få kundene til å kjøpe en litt større og mer påkostet modell.

Én av dem som imidlertid ikke gir seg, er Toyota. De har nå to generasjoner bak seg med mini-bilen Aygo. Snart er det klart for den tredje, som nå har fått navnet Aygo X. Den skal avdukes tidlig i november.

Frem til nå har Aygo vært et samarbeidsprosjekt med Peugeot og Citroën. De to franske er ute, men Toyota satser videre på egenhånd.

Trakk seg fra prosjektet

Denne modellen beviser ekstra godt at Toyota skiller seg fra mange konkurrenter på dette området.

Til nå har Aygo nemlig vært et samarbeidsprosjekt med Peugeot og Citroën. Peugeot 108 og Citroën C1 er samme biler som Aygo, bare med mindre endringer.



De tre har blitt produsert i Tsjekkia. Nå har imidlertid de to franske trukket seg fra prosjektet. Toyota har tatt over fabrikken, det blir heller ingen direkte oppfølgere til 108 og C1.

Tro det eller ei: Dette er en småbil

Toyota har akkurat sendt ut denne lille teaseren, mens vi venter på avdukingen av bilen.

Klare å tjene penger

I stedet tar Toyota sin Aygo i crossover-retning. Tidligere i år viste de konseptbilen Aygo X Prologue. Her kjenner vi igjen Aygo-elementer, samtidig som bakkeklaring og stylingdetaljer skal gi SUV-faktor.

Toyota er forresten veldig klare på bruksområdet og beskriver Aygo X som en bil «til by- og forstadsveier». I et stadig mer urbanisert Europa, kan det absolutt gi mening.

Toyota mener tydeligvis også at de skal kunne tjene penger på bilen, samtidig som den kan appellere til kunder som kanskje ellers ville vurdert en bruktbil.

Det høyreiste karosseriet gir crossover-faktor, samtidig som det også bør være gode nyheter for den innvendig plassen.

Høyst uvanlig på nybil

Aygo X er bygget på Toyotas GA-B-plattform, som først ble tatt i bruk på dagens Yaris. Men på Aygo X skal det ifølge ryktene ikke bli noen form for elektrifisering, det i seg selv er høyst uvanlig på en ny bil i 2021.

Men her handler det (igjen) om å holde kostnadene nede. Særlig øst og sør i Europa, er det ventet at overgangen til elektrifiserte biler vil ta tid. Det gir potensiale for godt salg, i flere år fremover.

