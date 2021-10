Sjokkerer med Farmen-vekttap: – Smått fantastisk

GOD MORGEN NORGE (TV 2): Robert «Rob» Michael Scott har rast ned i vekt som følge av Farmen-oppholdet. Det stusser konkurrenten Grethe Enlid over.

Mens årets sesong av Farmen ruller og går på TV, ble selve finalen spilt inn på søndag. Det betyr at deltakerne nå er tilbake fra gården, blant annet bussjåføren Robert Michael Scott (53), best kjent under navnet «norwayrob» fra Tik Tok, og bedriftsleder Grethe Enlid (49).

Scott og Enlid sier de virkelig har fått kjent på Farmen-tilværelsen, og er slitne etter oppholdet. Nå synes de det er godt å være tilbake til 2021 igjen.

– Vi sov veldig lite. Noen av oss manglet også mye mer mat enn andre, sier Grethe Enlid, som gjestet God morgen Norge sammen med Scott tirsdag.

Se utdrag fra God morgen Norge-Intervjuet i videovinduet øverst i saken.

Tok i et tak før Farmen

For Scott sin del har realityserien gitt ham en skikkelig helsegevinst. Den norsk-amerikanske bussjåføren fra Bergen er vant til mer stillesittende dager på jobb – slik var det ikke på Farmen.

– Jeg har gått ned 27,5 kilo, sier TikTok-stjernen.

27,5 KILO LETTERE: Da Farmen-deltakerne Robert «Rob» Michael Scott og Grethe Enlid gjestet God morgen Norge tirsdag, fortalte Rob at han har gått ned 27,5 kilo. Foto: God morgen Norge

53-åringen forklarer at han i forkant av innspillingen innså behovet for å endre kostholdet sitt, og begynte å både trene og spise sunnere. Siden har han bare rast ned i vekt.

– Da jeg ble spurt om å være med, begynte jeg å spise sunnere mat og trene mer. Jeg ønsket å være forberedt til Farmen, sier Scott i God morgen Norge.

– Robert så ikke veldig veltrent ut da han kom inn på Farmen, parerer Enlid spøkefullt.

FARMEN-DELTAKER 2021: Robert Michael Scott (53) raste ned i vekt under oppholdet på Farmen. Til daglig jobber han som bussjåfør. Foto: Privat

Latet som han jobbet

Hvordan han har klart å gå ned så mange kilo spekulerer Enlid over. Hun mener Scott var den på gården som spiste mest mat og jobbet minst.

Scott derimot spøker med at han var den av deltakerne som jobbet mest på gården, og derfor raste ned i vekt.

– Jeg jobbet mye, derfor gikk jeg mye ned i vekt, sier han med et lurt smil om munnen.

Enlid er ikke helt enig. Hun mener Scott for det meste gikk rundt og bar på tomme bøtter og latet som han jobbet.

– Han jobbet ikke spesielt hardt, så det at han klart å gå ned så mye – det er smått fantastisk, sier 53-åringen.

– Ja, okay. Jeg var litt slapp, det skal jeg innrømme, sier Scott.