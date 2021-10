Trendforsker om norske vaner: – Klemmen står i fare

Psykolog Rudi Myrvang tror ikke fysisk hilsen og klem er blitt borte under pandemien, og har selv utviklet en egen teknikk for å unngå klemmen.

– Klemmen står i fare, sier trendforsker og sosialantropolog Gunn-Helen Øye.

Hun møter motstand fra psykolog Rudi Myrvang.

– Jeg er redd for at ikke-klemmere har tapt allerede. Tror du virkelig 1,5 år med pandemi er nok til å endre folks vaner? spør arbeids og organisasjonspsykolog Myrvang retorisk.

Han sikter til at folk som ikke er glad i fysisk interaksjon, eller som viderefører de tidligere smittevernstiltakene, nå blir møtt med et krav om å klemme eller håndhilse etter at regjeringen skrotet «meteren» som følge av gjenåpningen av Norge.

Han får ikke støtte av trendforsker og sosialantropolog Gunn-Helen Øye.

Hun mener vi vil se mindre klemmer fremover, og tror på en hybridløsning hvor nye hilsemetoder blir tatt i bruk.

Kjendiser mot klemming

Flere kjente profiler har tydd til sosiale medier for å dele at de fortsatt tar avstand fra fysisk kontakt, selv om kravet til minst en meter avstand er skrotet.

I forkant av gjenåpningen publiserte artisten Maria Mena et bilde av seg selv i en T-skjorte hvor det står «jeg er vaksinert, likevel ønsker jeg at noen av dere skal holde dere unna meg».

Mens den kjente komikeren Nils-Ingar Aadne har uttrykt på Twitter at han har gått fra «ansvarsfull til dritkjip på en uke» fordi han ikke ønsker å håndhilse etter gjenåpningen.

TV 2 har vært i kontakt med Mena og Aadne, som ikke ønsker å utdype seg om klemming og håndhilsing.

Det er det flere som har reagert på, blant annet journalist og programleder Morten Hegseth i podkasten Harm og Hegseth.

ETTERLENGTET KLEM: Programleder Morten Hegseth kritiserte nylig flere kjente profiler for å «instagram-shame» folk for å klemme etter gjenåpningen. Her sammen med programleder Vegard Harm. Foto: Helene Kjrgaard Sviland, Senkveld/TV 2

– Hvor sur går det an å være

Tidligere denne uken kritiserte den ferske «Skal vi danse»-dommeren - med glimt i øyet - blant annet kjendissangerinnen Maria Mena for å «instagram-klandre» folk for å feire gjenåpningen av Norge.

– Fy-faen, hvor sur går det an å være, sa han nylig i en podkast-episode.

– Nå har vi isolert oss i halvannet år og skydd folk som pesten, selv om store deler av befolkningen er vaksinert og regjeringen har lettet på korona-restriksjonene, sier han til TV 2.

Han understreker at han har stor respekt for at noen ønsker å skjerme seg mot smitte, men mener folk som unngår håndtrykk og klemming er «kjedelige folk». Selv er han glad for å endelig kunne klemme folk igjen.

Klemmen er truet

Maria Mena og Nils-Ingar Aadne får støtte hos trendforsker og sosialantropolog Gunn-Helen Øye. Hun mener de som ikke ønsker å klemme skal fortsette med det.

– Klemmen har mistet sitt dominerende norske enevelde i hilsning.

MISTER PALLPLASS: Trendforsker Gunn-Helen Øye mener klemmen står i fare for å miste sitt «dominerende norske enevelde i hilsning». Foto: WERNER ANDERSON

I tillegg vil det bli færre som håndhilser, noe som vil kunne påvirke norske hilsevaner.

Ifølge henne står klemmen i fare i konkurranse med alternative hilsemetoder som er mindre fysiske, blant annet smil, et varmt blikk eller en hånd over hjerte.

Psykolog Rudi Myrvang i er skeptisk til Øyes utsagn om at klemmen er på vei ut.

Er klemmens tid forbi?

– Gid det var så vel. Jeg er redd for at en ikke slipper unna klemmen, svarer han.

Han mener at mennesker som ikke er glade i fysiske interaksjoner ikke ønsker å fremstå som sure og kjedelige, og derfor vegrer en seg mot å si nei til en håndhilsen eller klemmer – selv om en ikke trives med det.

FINPUSSET TEKNIKKEN: Psykolog Rudi Myrvang har utviklet en teknikk for å unngå ufrivillig klemming. Foto: Privat

Selv har han utviklet en egen teknikk for å unngå klemmer.

– Det jeg gjør er å håndhilser som vanlig, samtidig som jeg legger venstre hånd på albuen til den potensielle «klemmeren».

– Det ser veldig flott og varmt ut, men når den andre går inn for en klem, skyver jeg bare albuen delikat bakover. Diskret og effektivt, med null klem som resultat.

En god klem er som krydder, litt her og litt der er bra, konstaterer Myrvang.