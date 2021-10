Vil du holde nyttårstale før kongen?

UNICEF Norge og TV 2 inviterer barn og unge til å sende inn taler om et tema de brenner for. I år er vi spesielt interessert i taler som handler om klimaendringene, barnerettighetene og FNs bærekraftsmål. Én av talene vil vises før Kongens og statsministerens nyttårstaler.

Alle barn og unge i Norge kan sende inn bidrag, enten alene eller sammen med andre barn, frem til det året de fyller 18 år. UNICEF Norges «Barnas Tale» - komite skal bli enige om én tale som skal spilles inn i Rikssalen på Eidsvoll.

Talen vil bli vist på TV 2 i forkant av H.M. Kongens tale på nyttårsaften og før statsministerens tale første nyttårsdag.

Frist for innsending er 7.oktober.

– Vi har sett et skifte de siste årene der flere barn tør å snakke høyt og be voksne lytte. Derfor er det så fint at vi får være med å løfte opp barn og deres stemmer som minst like viktige, når hele landet samler seg foran TV-skjermen, sier Generalsekretær Camilla Viken i UNICEF Norge.

Slik sender du inn ditt bidrag:

Velg et tema du brenner for. Voksne kan hjelpe til med å skrive, filme og sende inn videoen, men de skal ikke påvirke dine meninger eller temaet du velger å snakke om i talen. Du kan selv velge form og innhold på talen og står fritt til å velge lengde selv, men vi anbefaler at talen ikke er lenger enn 3-5 minutter. Send videoen, kontaktinfo og skriftlig godkjennelse for visning av videoen fra foresatte til e-post: barnastale@nordicscreens.no. Videofiler er ofte ganske store, så vi anbefaler å sende via fildelingstjenester som for eksempel WeTransfer.

For mer informasjon og tips som hjelper deg å komme i gang, klikk deg inn på www.barnastale.no