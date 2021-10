Ben Affleck om livet med Jennifer Lopez: – Jeg er veldig lykkelig

Romantikken blomstrer virkelig mellom et av Hollywoods heteste par, Ben Affleck (49) og Jennifer Lopez (52).

De siste måneders paparazzi-bilder har vist paret i hete omfavnelser, og da de nylig entret rød løper sammen for første gang på 18 år, var det intet unntak. Også der kysset de hverandre gladelig foran kamera.

Det var i forbindelse med filmfestivalen i Venezia, og det historiske dramaet «The Last Duel» som Affleck både spiller i og har skrevet manus til.

I helgen dukket Affleck igjen opp på rød løper, denne gangen sammen med sin gode venn George Clooney, som har regissert Afflecks siste film «The Tender Bar».

GODE VENNER: George Clooney og Ben Affleck har jobbet sammen i en rekke filmer. Her er de fotografert i Los Angeles sist søndag. Foto: MARIO ANZUONI

– Livet er bra

Det var her Affleck lettet på sløret om tilværelsen, da Extra TV intervjuet ham, ifølge Page Six.

– Jeg er veldig lykkelig. Dette er en svært god tid i livet mitt. Livet er bra!, sa Affleck på den røde løperen.

Også Lopez har uttalt seg om forholdet til mannen hun skulle giftet seg med i 2003. Som kjent tok forholdet til Affleck den gang slutt, før de tidligere i sommer fant tilbake til hverandre – til stor glede for fans over hele verden.

18 ÅR SIDEN: Også i 2003 var Jennifer Lopez og Ben Affleck et av verdens mest populære par. Foto: KIM D. JOHNSON

– Jeg er veldig glad. Jeg elsker all kjærligheten som kommer min vei akkurat nå, og alle de gode ønskene. Og jeg vil bare at alle skal vite at det er den beste tiden. Det er den beste tiden i livet mitt, sa Lopez på The Zane Lowe show på Apple Music tidligere i år, ifølge Elle.

Skilsmisser og brutt forlovelse

Det er 20 år siden Jennifer Lopez og Ben Affleck sist var et par.

Siden den gang har de begge vært gift på hver sin kant – hun med artisten Marc Anthony og han med skuespiller Jennifer Garner. Lopez er mor til tvillinger, mens Affleck er trebarnsfar.

Lopez var også forlovet med baseballspilleren Alex Rodrigues frem til i mai i år.

Da bruddet var et faktum, og bildene av et nytt «Bennifer» begynte å dukke opp, tok det ikke lang tid før fansen kunne juble over at stjerneparet hadde funnet tilbake til hverandre.