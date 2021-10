Lagerbäcks oppgjør med Sørloth: – Han skyldte på resten av laget

Se intervju med Lagerbäck om hvorfor han omtaler Sørloth-konlfikten øverst

Det var mildt sagt dårlig stemning i den norske landslagstroppen etter playoff-flausen mot Serbia i fjor.

Tirsdagen etter kampen – dagen før oppgjøret mot Nord-Irland – hadde landslagsledelsen planlagt gruppemøter med de ulike lagdelene. Det skjedde to dager etter at spillerne hadde diskutert Serbia-nedturen i grupper på fem og fem.

Der havnet Lagerbäck og angriperen Alexander Sørloth i en amper diskusjon. Ifølge VG satt de andre spillerne stumme i rommet og fulgte krangelen. Sørloth var blant annet oppgitt fordi han mente Norge ikke var godt nok forberedt på Serbias formasjon. Trønderen etterlyste også en mer offensiv innstilling.

I boken «Folk og fotball – 40 år med humor og alvor», som ble lansert tirsdag, tar Lagerbäck et kraftig oppgjør med oppførselen til angriperen.

Lagerbäck skriver om møtet etter Serbia-kampen der de gikk gjennom hvordan laget forsvarte seg på defensiv dødballer – der Serbia endte opp med å score et mål. Det ble dratt frem en situasjon der Sørloth ikke fullførte oppgaven sin på det ene målet.

– Foran hele gruppen, spillere og leder, skyldte Alexander på resten av laget! De skulle ha satt den serbiske spilleren i offside. Han nektet dermed å påta seg sitt ansvar, skriver Lagerbäck i boken.

– Etter at jeg startet som fotballtrener i 1977, og fra 1990 i internasjonal fotball, har jeg aldri opplevd en slik oppførsel fra en spiller. Dette var ikke en gang i nærheten, konstaterer svensken.

Han skriver blant annet videre at han like svært dårlig at den interne saken havnet i media.

– Alexander, Perry og jeg hadde blitt enige om å legge lokk på saken før vi skiltes etter landslagssamlingen. Men dessverre fortsatte NFF, Alexander og hans agent å kommentere saken ved forskjellige anledninger. For meg har det alltid vært et prinsipp å ikke bryte en avtalen, enten den er skriftlig eller muntlig.

Mener Sørloth brøt bindende avtale

I boken gjør han det klart at han likte svært dårlig beskyldningene fra den nåværende Real Sociedad-spissen.

– Som den eneste spilleren beskyldte Alexander Sørloth Perry og meg for å ha gitt spillerne feil holdninger i forkant av Serbia-kampen, og at dette var hovedårsaken til at vi tapte kampen. I løpet av mine 40 år som elitetrener har jeg alltid praktisert metoden med å formidle til spillerne hvorfor vi gjør ting og hvorfor vi vinner fotballkamper. Dessverre lyktes vi ikke med dette overfor Alexander før denne kampen. Han mente altså at det var vår feil, at vi bygde opp et helt feil tankesett, som igjen resulterte i at vi ikke klarte å gjennomføre vår taktiske kampplan, skriver han i boken.

Svensken gjør det klart at han misliker sterkt det han omtaler som et avtalebrudd av Sørloth.

– Alexander og jeg hadde blitt enige om å avslutte saken og gå videre. Vi ble også enige om at Alexander gjennom media skulle be om unnskyldning for hans oppførsel under møtet, og dermed avslutte det hele, skriver han i boken, og slår senere fast:

– Vår avtale ble beseglet med et håndtrykk. Derfor var det en stor skuffelse for meg å se hvor uprofesjonelt Alexander og hans agent handlet.

TV 2 har vært i kontakt med Alexander Sørloth. Han ønsker foreløpig ikke å kommentere saken.

– Ingen problemer med Sørloth i dag

Selv om beskyldningene hagler i boken, sier tidligere assistenttrener Per Joar Hansen på pressekonferansen under lanseringen av boken at verken han eller Lagerbäck har problemer med Alexander Sørloth den dag i dag.

– Du må skille på sak og person. Jeg har vært i mange konflikter i min tid som trener. Det viktigste er at man blir ferdig med saker og ting. Jeg tror ikke jeg eller Lars har et problem med å ta en kaffe med Alex i dag. Det tror jeg ikke. Jeg har ikke noe problemer med ham. Men vi må få beskrive hvordan vi opplevde den situasjonen med landslaget, sier Per Joar Hansen til TV 2.

Lagerbäck gjør det klart at de skriver om konflikten i boken kun fordi Sørloth og agenten brøt avtalen de hadde.

– Den eneste grunnen til at jeg har skrevet om det, er at Alex og agenten brøt en avtale vi hadde gjort på kvelden, og fortsatte å uttale seg til media om dette, opplyser svensken.

For i boken gjør svensken det klart at han angrer på at han ikke kom med en enda strengere reaksjon overfor Sørloth.

– I ettertid tenker jeg at jeg burde ha markert overfor Alexander på en eller annen måte. Kanskje mest sannsynlig ved ikke å ta ham ut til neste samling med landslaget. Gitt hva som skjedde etter Serbia-kampen, og ikke minst i ukene etterpå, kan det ha vært det beste trekket, mener han.