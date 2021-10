Dette skuffet Lagerbäck etter sparkingen: – En veldig trist måte å avslutte samarbeidet på

Det var i desember i fjor landslagssjef Lars Lagerbäck og assistenttrener Per Joar Hansen fikk sparken.

Nå forteller duoen sin versjon av det som skjedde i boken «Folk og fotball – 40 år med humor og alvor».

Der forteller Lagerbäck om begrunnelsen han fikk for sparkingen.

«Jeg kan kjapt beskrive argumentene jeg fikk fra Pål Bjerketvedt og Terje Svendsen. Perry og jeg hadde gjort en veldig god jobb, og de var meget fornøyde. Men nå var Ståle Solbakken tilgjengelig, og de ønsket en lengre avtale enn den de hadde med Perry og meg. Og det var faktisk det eneste argumentet de hadde», skriver han.

«Jeg hadde selv bedt om at en gjensidig klausul ble tatt med i avtalen, noe som betydde at den kunne avsluttes uten noen konsekvenser for noen av partene. Fra et juridisk synspunkt gjorde NFF derfor ingen feil. Men den subjektive tolkningen min er litt annerledes. Siden vi hadde gjort en veldig god jobb, var argumentet for ikke å oppfylle våre kontrakter veldig svakt i mine øyne», fortsetter Lagerbäck.

– Skuffet meg aller mest

Det var spesielt én ting etter kunngjøringen av oppsigelsen som satte spor for svensken.

«Den skuffet meg aller mest. Da det ble kunngjort at vi sluttet, presenterte Perry og jeg en pressemelding som NFF lovet å publisere på sine nettsider samtidig med at de kunngjorde at de hadde sagt opp kontraktene våre. Men det ble ikke gjort. NFF kom i stedet ut med en informasjon som om vi hadde avtalt at kontrakten skulle avsluttes. Det var virkelig skuffende å oppleve at de ikke holdt ord. Hadde de publisert pressemeldingen vår, ville bildet vært mye mer nyansert og framfor alt sannferdig», skriver Lagerbäck.

Svensken reagerer også på at det tok svært lang tid før forbundet kontaktet Perry for å informere han om hva som var i ferd med å skje.

«Det skjedde ikke før helt mot slutten, da det var klart at vi fikk sparken. Jeg informerte Pål og Terje om dette. De lovet nok en gang at vår pressemelding skulle bli publisert på NFFs sider. Men igjen måtte vi bare være vitne til at så ikke skjedde. I stedet måtte vi få hjelp fra trenerforeningens eget magasin for å informere om hvorfor vi ikke skulle fortsette som landslagstrenere», skriver svensken.

– Visste det i en uke

Perry reagerte også på at han ble holdt utenfor. Han hadde selv innsett hvilken retning det gikk.

«Jeg synes imidlertid det var svakt av Terje Svendsen og Pål Bjerketvedt å ikke gi meg beskjed med det samme som Lars fikk det. Jeg visste i over en uke at Lars og jeg hadde fått sparken før de tok kontakt med meg via Teams. En kontakt som kom til fordi Lars sa til dem at jeg allerede visste at det var over. Da de endelig dukket opp på Teams-skjermen, kunne jeg ikke dy meg, og startet møtet på følgende måte. "Her er dere, ja. I dag har først Jehovas vitner ringt meg for å høre om jeg ville ha et Guds ord, i tillegg fikk jeg høre fra kona at hun hadde invitert to andre par til middag i kveld, og så dukker dere opp!". Jeg tror at de kanskje ble litt satt ut, men hvorfor ikke ha det litt moro i en sådan stund? Jeg hadde jo visst om dette i en uke allerede. Et par dager senere begynte jeg å skrive på denne boka», skriver han.

Fikk unnskyldning

Lagerbäck er ikke nådig med NFFs håndtering av sparkingen.

«Det var ingen god håndtering fra Pål Bjerketvedt og Terje Svendsen, og var for meg en veldig trist måte å avslutte et fireårig samarbeid på. Å ikke våge å stå for sine beslutninger, og ikke holde løftet om å publisere om vi var oppsagt eller ikke, er for meg en dårlig personalpolitikk», slår han fast.

Han setter pris på at han i ettertid har fått en unnskyldning fra fotballpresidenten.

«En unnskyldning endrer ikke noe, men det hedrer Terje at jeg fikk en unnskyldning for hvordan NFF håndterte dette», skriver han.

Under boklanseringen er Lagerbäck klar på at han nå har tilgitt.

– Jeg vil også si angående det som står i boken, at jeg har hatt et veldig bra samarbeid med Pål og Terje. Vi gjør alle feil, og Terje skal ha heder for at jeg har fått en skriftlig beklagelse. Så det er ingen hard feelings.

– Jeg var åpen med Lars

Terje Svendsen har lest boken, og deler mye av det Lagerbäck skriver i boken.

– Jeg syns det er ganske balansert det Lars fremfører om hans siste del av perioden som landslagssjef. Har sterk forståelse om hvordan oppfattet prosessen og hvordan ting skjedde.

– Du er enig i det som kommer frem?

– Ja. Jeg la vekt på å ha en veldig åpen tone med Lars, og han gjorde en kjempejobb med landslaget. Det var et perspektiv med ham frem til 2022, og 10. oktober i fjor ble Ståle Solbakken ledig på markedet. Da var jeg åpen med Lars om at vi ville ta en prat med Ståle og høre om hans fremtidsplaner.

– Da vi begynte å nærme oss enighet med Ståle holdt jeg Lars orientert. Han var skuffet over at vi benyttet klausulen i kontrakten hans, men samtidig hadde vi en veldig ålreit samtale i etterkant.

Innrømmer pressemelding-tabbe

Fotballpresidenten mener forbundet har opptrådt redelig i prosessen, men innrømmer at den tidligere landslagssjefens kritikk rundt pressemeldingen han og "Perry" skulle sende ut samtidig var en tabbe.

– Vi hadde kommunikasjonsutfordringer i forbundet, så deres melding gikk ut én time etter vår melding. Det beklager jeg til Lars.

At boklanseringen kommer samtidig som landslaget forbereder seg til en svært viktig VM-kvalifiseringskamp mot Tyrkia, tar han ikke veldig seriøst.

– Boklanseringen kom som kjerringa på julekvelden for meg, men det tror jeg ikke er viktig for landslagets oppladning.