Slik endte den franske landslagskeeperen opp i en liten norsk klubb

Den franske landslagskeeperen er fri for stjernenykker. Men det er ingen tvil om hvem som er Grüner sin største stjerne. Quentin Papillon har kommet til Norge for å skape historie.

Ishockey er neppe det første man tenker på når bydelen Grünerløkka på Oslos østkant blir nevnt.

Det med god grunn. Det tradisjonelle arbeiderklassestrøket med store industribedrifter har for lengst blitt en urban bydel med yrende liv.

«Løkka» er i dag mer kjent for et stort mangfold, kaféliv og et godt over gjennomsnittet høyt antall hipsterluer.

Men slik har det ikke alltid vært. Strøket har hockeytradisjoner. På 50- og 60-tallet var hockeylaget blant Norges beste. Så rykket de ned i 1977.

Nede ble de – i over 40 år.

I 2019 var de tilbake, etter å ha snudd 0-1 til 2-1 hjemme mot Ringerike i Grünerhallen.

Første sesong tilbake på øverste nivå endte slik de fleste spådde på forhånd. Grüner havnet sist på tabellen. Den andre sesongen tok de færrest poeng, men hadde høyere poengscore enn Narvik – som ble sendt ned.

Laget har slitt både fremover og bakover, spesielt bakover. Begge sesonger har de sluppet inn prosentvis klart flest mål.

Den franske sommerfuglen

Samtidig som målene har rent inn på Løkka, har Quentin Papillon storspilt i fransk hockey. 24-åringen er blitt fransk landslagskeeper.

I vår fikk han en telefon fra Oslo.

Grüner hadde pekt seg ut franskmannen som han som kunne stenge buret, og gi bunnlaget sårt tiltrengt defensiv ro.

Papillon syntes det hørtes interessant ut, men franskmannen måtte bruke noe tid på å overbevise kjæresten om at det å flytte til Norge var det riktige valget.

NYTER OSLO-LIVET: Quentin Papillon møtte TV 2s utsendte til en lang prat om sin nye tilværelse. Her er han under intervjuet på kafé i eget nabolag, på Grunerløkka. Foto: Magnus Nøkland / TV 2

– Hun likte seg der vi var, og var først ikke helt med på tanken om å reise hit. Det å flytte til et annet land byr på mange utfordringer. Men hun så at dette var en god mulighet for meg, og også for henne til å utforske et nytt land. Hun har sagt at hun blir med meg uansett hvor jeg får mulighet til å dra. Nå er vi begge fornøyde med å være her, sier han.

Tidlig ute

Hun har stor forståelse for at mannen hun er sammen med må ta de mulighetene han får.

Drømmen om proffliv, NHL og landslagsspill har han hatt i mange år. Allerede før han kunne gå, som ettåring, tok faren han med på isen.

– Han tok på meg skøyter med to jern under hver, og støttet meg bortover isen. Jeg er vel forpliktet til å like denne sporten, sier han og smiler stort.

To år senere startet han på et organisert lag. Det ble tidlig klart for ham at det var keeper han ville være.

Han liker presset som fører med.

– Du har et stort ansvar som keeper. Målvaktene er som regel avgjørende for hvordan kampene ender. Har du ikke fullt fokus, vil det få store konsekvenser. Jeg liker å ha det ansvaret, sier han.

Dette lokket ham

Det var nok flere som sperret opp øynene da Grüner presenterte at den franske landslagsmålvakten hadde satt penn på papir.

Papillon har vært blant de beste franske keeperne de siste sesongene. Utviklingen går én vei, og det er grunn til å tro at flere klubber ønsket seg 24-åringen.

TV 2 har vært i kontakt med daglig leder i Grüner, Trond-Erik Larsen. Han mener Oslo-klubben har gjort en signering innenfor trygge økonomiske rammer, og at de på ingen måte har sprengt budsjettet.

Keeperen mente det var på tide å ta steget bort fra hjemlandet. Han ble trigget av utfordringene og ansvaret det å være målvakt i Grüner medfører.

– Den daglige lederen fortalte meg ærlig at klubben ikke kom til å være med å kjempe i toppen denne sesongen. Han sa klubben ønsket å bygge steg for steg, og skulle forsøkte å nå sluttspillet denne sesongen. Jeg liker utfordringen og vil være med å hjelpe klubben til å nå målene sine, sier han.

PRESTERER GODT: Quentin Papillon trives på Grünerløkka i sin nye klubb. Det er synlig på isen. Foto: Magnus Nøkland / TV 2

Har levert

Utfordringene Papillon møter på isen i Oslo-klubben samsvarer godt med årsakene til at han ønsket å bli keeper.

Enkeltkamper har det blitt mange baklengsmål for Grüner, selv med franskmannen mellom stengene, men det er liten tvil om at Papillon har levert varene.

TV 2s ishockeyekspert Jesper Hoel mener franskmannen har vist seg å være så god at Grüner har en god sjanse til å kunne ta den siste sluttspillplassen.

– Papillon har vært et ordentlig lyspunkt for Grüner. Han har vist seg å være en strålende signering. Han er et klart førstevalg i målet – noe Grüner har savnet, sier eksperten.

Papillon er fornøyd med eget spill i flere av kampene, spesielt kampen mot Stjernen som gikk til spilleforlengelse. Men det er også enkeltkamper han ikke er like fornøyd med.

Ti lag er del av Fjordkraft-ligaen. De åtte lagene som ender øverst vil være kvalifisert til sluttspillet.

Kampen om den siste sluttspillplassen vil trolig stå mellom Manglerud Star, Ringerike Panthers og Grüner.

Kaprer Grüner den vil det være første gang i klubbens moderne tid, med tilhold i Grünerhallen, at de kvalifiserer seg til sluttspillet.

MULIG MELLOMSTEG: Quentin Papillon ser ikke bort ifra at tiden i norsk hockey kun blir et mellomsteg på veien videre til en bedre liga. Foto: Magnus Nøkland / TV 2

Drømmer stort

Keeperens kontrakt med bydelslaget strekker seg ut inneværende sesong. Om han og kjæresten blir værende i Oslo er ikke bestemt.

Det kan også hende at Grüner kun blir et mellomsteg på veien til en større liga.

– Selvfølgelig har jeg ikke sluttet å drømme om å spille i NHL. Det er dit jeg har ønsket meg siden jeg var veldig ung, sier franskmannen.

Før den tid eventuelt kommer har han fullt fokus på å skape historie på Grünerløkka og løfte hockeylaget opp blant de store i norsk hockey.