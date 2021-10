Meteorologen om værvarsel: – Det er lenge siden

– Det verste er over, for å si det sånn, sier Storm-meteorolog Roar Inge Hansen om uværet som har herjet i Sør-Norge den siste tiden.

Men …

– Det er alltid et lite men. For regnet forsvinner ikke helt. Det kommer et nytt nedbørsområde nordover fra Tyskland via Sverige, og dette vil berøre Østlandet onsdag. Det er områdene øst for Oslo og Mjøsa som vil merke det mest. Det er nok ikke snakk om mer enn 20 millimeter, men nå som bakken er våt, så er det ikke så mye som trekker ned i bakken.

Hansen sier at resten av Østlandet onsdag får spredte regnbyger, og at det nok ikke blir en solrik dag.

Kald luft på vei mot nord

Også Trøndelag får smake på nedbøren utover onsdagen, mens det på Vestlandet begynner ganske bra, for så å komme regn og regnbyer senere på dagen.

– Ingen plasser i Sør-Norge slipper helt unna på onsdag.

Fra over 19 varmegrader og enkelte steder varmerekord for oktober, må Nord-Norge nå belage seg på at det kommer kaldere luft inn fra havet fra onsdag.

– Det blir under 10 grader i Troms og Finnmark, mens det i Nordland nok blir litt over 10 grader. Ellers blir onsdagen preget av regnbyger først på dagen, mens sola vil titte frem utover dagen, og det gjelde hele Nord-Norge, forteller Hansen.

Godt nytt for Sør-Norge

For Sør-Norge blir det en bedring i været fra torsdag. Da trekker nemlig nedbørsområdet seg videre oppover mot Nord-Norge.

– For Sør-Norge blir det da forbigående lettere vær, og på Østlandet vil sola titte frem, og det er jo lenge siden.

Likevel sier Hansen at gleden kan bli kortvarig, han ser nemlig at restene av den tropiske orkanen «Sam» er på vei fra vest i form av et lavtrykk.

– Nedbørsområdet tilknyttet dette kommer inn mot Vestlandet på torsdag ettermiddag. Det gir nedbør og blir liggende over Vestlandet hele helgen, så der ser det ikke så bra ut fra torsdag og ut helgen. Det blir en del regn, og mest nedbør kommer det nord på Vestlandet.

Ifølge meteorologen vil Østlandet merke dette lavtrykket først på fredag.

– Østlandet ligger litt skjermet for dette, så det er nok bare snakk om litt regn av og til fra fredag og i helgen. Men jeg er litt spent på hvor mye sol det kan bli, eller om det bare blir overskyet. Det er uansett Vestlandet som må ta støyten de neste dagene.

Disse værstasjonene fikk ny varmerekord for oktober i går 🏖️



🌡️ Mo i Rana: 17,2 grader, forrige fra 2014

🌡️ Tromsø (Langnes): 16,8 grader, forrige fra 2005

🌡️ Vardø: 13 grader, forrige fra 2014

🌡️ Vadsø: 13,4 grader, forrige fra 2005

🌡️ Kirkenes: 14 grader, forrige fra 2005 — Meteorologene (@Meteorologene) October 5, 2021

Sprer seg nordover

Nedbøren på Vestlandet vil også berøre Midt-Norge og Nordland.

– Torsdagen blir rimelig bra i Nordland, men så kommer nedbøren dit også. Men det blir ikke like ille som på Vestlandet. I indre strøk i Nord-Norge ventes det regn og sludd fra torsdag, mens det i ytre blir oppholdsvær.

– I Troms og Finnmark bør man være litt obs på fredag. Da vil en temmelig kald luft fra nord gjøre at nedbøren kan komme som sludd i lavlandet, og det kan bli ned mot én til fire varmegrader. Da skal du ikke lenger opp enn et par hundre meter før nedbøren legger seg som snø og det kan bli litt vinterlig.

Helgeværet i nord er litt usikkert ifølge meteorologen.

– Mest sannsynlig brer nedbørsområdene seg oppover mot Troms og Finnmark på lørdag og søndag, noe som gir en litt mer grå værtype.

Kan komme fønvind

Det ventes ikke spesielt sterk vind noe sted i landet de kommende dagene, men fra torsdag ettermiddag og inn i helgen kan Vestlandet og deler av Nordland få liten kuling.

På Østlandet leker meteorologen med tanken om at det kan komme en såkalt fønvind – en varm vind – i perioder.

– Det er ikke sikkert at det blir det, men det som kommer er som sagt luftmasser fra en tropisk orkan, så det er mild luft. Det er uansett Østlandet som får høyest temperaturer inn mot helgen.

Det meldes om temperaturer opp mot 16 grader på Østlandet i helgen.