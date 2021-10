Ti skadet og to barn til sykehus etter kollisjon

I Finland er 12 personer skadd etter at et tog og en skolebuss kolliderte. To av dem skal være hardt skadd.

Tolv personer er skadd i Kaskö i Finland, etter at et tog og en skolebuss kolliderte. To barn er fraktet til sykehus for behandling av skadene.

Det skriver YLE.

Ulykken er klassifisert som stor og elleve enheter er sendt til stedet.

Toget skal ha kollidert i siden på skolebussen på en planovergang tirsdag morgen. Ifølge informasjon fra redningstjeneste har skadene til de ti andre blitt behandlet på stedet.

I tillegg til sjåføren var de fem barn om bord i bussen, mens det i toget var en lokfører og fire passasjerer, ifølge den finske avisen Iltalehti.

Årsaken til ulykken er ikke kjent.