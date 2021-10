Bill Fischer fra Nord-Dakota i USA fikk seg forleden en skikkelig overraskelse da han kom hjem fra en fire dagers forretningsreise.

Mens han hadde vært borte hadde nemlig et ivrig ekorn vært svært travelt opptatt med å hamstre forsyninger til vinteren.

Stedet den ivrige sankeren valgte som lager for vinterforrådet sitt, var motorrommet i Fischers Chevrolet Avalanche pickup.

Det lille ekornet hadde definitivt ikke ligget på latsiden. Hele 160 (!) kilo hadde den lille tassen klart å få på plass i det romslige motorrommet i løpet av de få dagene Bill ikke brukte bilen.

Må være en stor påkjenning

Det var ikke mulig å kjøre bilen etter at et ekorn hadde vært på «jobb». Foto: fra Bill Fischers Facebook-konto.

«Nøtteliten» hadde forresten ikke bare brukt motorrommet for å få plass til alt. Hvert hulrom foran i bilen var fylt opp med nøtter. Bak grillen, bak lamper og over innerskjermene – ja overalt hvor det var mulig å komme til var det nøtter.

Dette skriver Fischer selv i et Facebook-innlegg. Et innlegg som har gått viralt i sosiale medier.

Faksimile av Bill Fischers facebook-innlegg og bilder.

– Jeg tror snart den hardtarbeidende tre-beboeren vil trekke seg av helsemessig årsaker, skriver Bill i innlegget.

Han tenker nok på det at å flytte 160 kilo nøtter på så kort tid må være en stor påkjenning for et lite ekorn.

Ikke første gang

Selv om Bill måtte demontere hele fronten på bilen for å få fjernet alle nøttene, tar han det hele med godt humør.

–Livet er for kort til å ikke synes dette er litt gøy, sier han til The Washington Post, som også har omtalt saken om ekornet som gikk amok.

Bill forteller videre at det ikke er første gangen. For det skjer faktisk rundt hver annet år at ivrige ekorn velger hans Chevrolet som matlager. Det startet tilbake i 2013.

Men årets fangst på 160 kilo – det er en soleklar rekord!

Ekornet selv var ikke tilgjengelig for kommentarer, så hva som skjer videre med den lille krabatens vinterforråd sier ikke historien noe om. Men mest sannsynlig har han eller hun en betydelig jobb å gjøre nå, før vinteren kommer.

