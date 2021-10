Kjøpte rådyr sportsbil etter bytur - nå er tennisprofilen lutfattig

Mark Philippoussis slo gjennom i tennissirkuset på 1990-tallet. I løpet av sin karriere vant han elleve ATP-titler, og spilte to Grand Slam-finaler, i US Open i 1998 og Wimbledon i 2003.

På sitt beste var han rangert som nummer åtte i verden, og pengene strømmet inn på konto. Han levde et liv i luksus.

Men i 2009 måtte tennisprofilen legge opp etter å ha operert kneet for sjette gang (!) i sin karriere.

I et åpenhjertig intervju med Channel 7-programmet SAS Australia forteller 44-åringen om den tøffe tiden etter karrieren. Han sløste vekk alle pengene han hadde på konto og på ble fattig. Den tidligere mangemillionæren hadde ikke råd til å kjøpe mat til familien.

– Familien er hele verden for meg, de er min prioritet. Jeg hadde en drøm om å bli profesjonell tennisspiller og min pappa sa opp jobben sin for å hjelpe meg. Han ga opp sin drøm for min skyld. I begynnelsen kunne jeg forsørge min familie på en bra måte. Mine foreldre trengte ikke å jobbe, sier han i intervjuet.

HØYT OPPE: Mark Philippoussis var rangert som nummer åtte på rankingen da han var på topp. Foto: Dmitry Lovetsky

Skadene gjorde at pengestrømmen stoppet. Etter karrieren stoppet inntektene helt opp.

– Jeg spilte ikke på et par måneder og tennis er dessverre en sport der du ikke får betalt om du ikke spiller. Så jeg kunne ikke gjøre noe. Jeg spurte noen venner om de kunne kjøpe mat til oss. Det ble slik at vi spiste pasta en hel uke. Min mor kalte det for «mat for fattige mennesker». Det var pasta med tomatsaus og krydder. Jeg skjemtes kjempemye. Jeg skjemtes fordi mine foreldre ga opp alt for min skyld, sier australieren.

Mange spørs seg imidlertid hvordan Mark Philippoussis kunne ende opp lutfattig etter karrieren. Det har han i et tidligere intervju selv gitt svaret på.

44-åringen sier at han brukte enorme summer for det han beskriver som å «roe ned seg selv». Han kjøpte for eksempel 15 dyre motorsykler, og etter en kveld på byen kjøpte han seg sportsbilen Dogde Viper, til over en million kroner, fordi han ikke orket å bestille taxi.

Dagen etter solgte han bilen.

Etter tenniskarrieren har Philippoussis gjort en rekke forskjellige ting for å spe på inntekten. Han har vært med i TV-serien «Age Of Love», og jobbet som modell. Australieren ble i 1998 kåret til den mest sexy mannlige idrettsutøveren av det amerikanske magasintet People.