Superstjernen delte Sir Alex-video med Solskjær-kritikk

Den pensjonerte MMA-superstjernen Khabib Nurmagomedov var gjest på Old Trafford under helgens 1-1-oppgjør mot Everton.

Der møtte han blant annet den legendariske Manchester United-manager Sir Alex Ferguson. Deler av samtalen de to i mellom ble filmet, og senere delt av Nurmagomedov i sosiale medier.

Der kommer Ferguson tilsynelatende med en liten kritikk av Ole Gunnar Solskjærs laguttak.

– Men jeg tror også at da de så at Ronaldo ikke spilte, sier Ferguson, før MMA-stjernen bryter inn:

– Han kom inn inn i andre omgang...

– Jeg vet, men du bør alltid starte med dine beste spillere, fortsetter Ferguson.

Det var åpenbart aldri meningen at samtalen skulle nå offentligheten. I videoen som nå ligger ut på Nurmagomedovs Instagram er all lyden fra samtalen fjernet.

Solskjær tok mange på senga da han valgte å sette Cristiano Ronaldo på benken. Édinson Cavani startet på topp, mens Anthony Martial også overraskende fikk sjansen.

Sistnevnte var også mannen som ga Manchester United-ledelsen, mens det hører med til historien at Everton først utlignet etter at den nevnte duoen hadde blitt byttet ut til fordel for Ronaldo og Jadon Sancho.

– Om Sir Alex hadde visst...

Rangers-legenden Ally McCoist tror ikke noen småkritiske ord fra Ferguson kommer som en overraskelse på Solskjær.

– Jeg er sikker på at han visste at han gjorde feil umiddelbart etter kampen, sier han til talkSPORT.

– Det vil være en skuffelse for ham å lese det, men det vil ikke være noe sjokk at Sir Alex sa det, fortsetter skotten.

McCoist er også helt sikker på at Ferguson aldri hadde ordlagt seg på den måten dersom han trodde det som ble sagt skulle nå offentligheten.

– Om Sir Alex hadde visst at dette kom til å komme ut, hadde han aldri i verden sagt det. Det er en bisetning i en samtale som er blitt plukket opp, påpeker McCoist.

Han tror ikke episoden vil gi Solskjær noe særlig hodebry.

– Jeg tror ikke det er noe stort problem, bare en annen ting han kunne klart seg uten.