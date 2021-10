Overgrepssiktet lærer er tidligere etterforsket for seksuell handling med barn

Den varetektsfenglsa læreren på en skole i Bergen har tidligere blitt anmeldt og etterforsket for seksuell handling med barn under 16 år, melder NRK.

Lørdag ettermiddag ble en lærer i Bergen fengslet i fire uker med brev- og besøksforbud, siktet for overgrep mot barn under 14 år.

Politiet utelukker ikke at det kan være flere fornærmede, og mener overgrepet skal ha skjedd på skolens område.

– Den siktede har tidligere vært politianmeldt for seksuell handling med barn under 16 år, i 2019, skriver politiadvokat Celin Hauge Andersen i en SMS til NRK.

Den tidligere saken ble henlagt.

Lastet ned overgrepsmateriale

Politiet fikk meldingen om overgrepet torsdag 3. oktober. I løpet av timer ble læreren pågrepet og siktet.

– Gjennom etterforskningen har det kommet frem opplysninger om flere mulige fornærmede, sa politiadvokat Celin H. Andersen til TV 2 søndag.

Mandag erfarer både Bergens Avisen og Bergens Tidende at den siktede i flere år skal ha lastet ned store mengder overgrepsmateriale.

Rektor er bekymret

Ansatte og foreldre ved skolen fikk beskjed om siktelsen søndag.

Skolen kalte først inn ansatte, lærere, fagarbeidere og assistenter til informasjonsmøte, før det samme møtet ble holdt for foreldrene på trinnet hvor den siktede læreren har undervist.

– Både foreldre og ansatte reagerer svært likt. De er sjokkerte, triste. Ja, hele spekteret av følelser, sa rektoren til TV 2 mandag.

Rettelse: NRK skrev først at mannen var tidligere siktet for seksuell handling mot barn. Det riktige er at mannen er tidligere etterforsket for dette, men ikke siktet. Feilen ble rettet klokken 07.30.