Nye detaljer: Slik var de dramatiske dagene

Det har gått en drøy måned siden de siste soldatene forlot afghansk jord etter 20 års militært nærvær.

Da beslutningen om at NATO-landene skulle trekke sine styrker ut, tok det ikke lang tid før Taliban tok over by etter by. Hovedstaden Kabul falt på under et døgn.

Møtte Biden

Situasjonen betegnes nå som svært dramatisk, og natt til tirsdag norsk tid var NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg på besøk i Washington, D.C., hvor han blant annet møte USAs president Joe Biden og forsvarsminister Lloyd Austin. Der ble uttrekkingen fra Afghanistan et naturlig tema.

Til TV 2 letter Stoltenberg på sløret om hva som egentlig skjedde i de dramatiske dagene før beslutningen om å forlate Afghanistan ble tatt.

– Det var en vanskelig beslutning for NATO og USA å bestemme seg for å avslutte det militære nærværet etter 20 år. Men det var en beslutning vi tok sammen. Det var tre ministermøter og mange diplomatiske konsultasjoner før beslutningen ble fattet, sier Stoltenberg.

– En tragedie

De var imidlertid klar over risikoen for at Taliban kunne komme tilbake, når de militære stormaktene trakk seg ut.

– Det ble det også sagt tydelig fra om. Samtidig så visste vi at alternativet også innebar risiko for en nærmest evigvarende militær tilstedeværelse, og behov for flere NATO-soldater – samt flere tapte liv, både sivile og militære.

I USA: NATO-sjef Jens Stoltenberg møtte natt til tirsdag norsk tid forsvarsminister Lloyd Austin i Washington D.C. Foto: Drew Angerer / TV 2

Stoltenberg forteller at både han og Biden syntes det er vondt å se hvordan situasjonen i Afghanistan nå har utviklet seg.

– Det er en tragedie for Afghanistan og menneskene der. Det er smertefullt for alle oss som har støttet landet i 20 år, sier han til TV 2.

– Maksimalt press

Derfor er Stoltenberg klar på at det er svært viktig å fortsette arbeidet i Afghanistan.

– Vi må fortsette arbeidet med å få folk ut, og vi må fortsette å legge maksimalt press på Taliban slik at de tillater humanitære organisasjoner å jobbe i landet. Vi må også fortsette å samarbeide som NATO-allierte for å hindre at Afghanistan blir et oppstartsområde og friområde for terror.

For nettopp sistnevnte har vært NATO-landenes kanskje viktigste oppgave de siste 20 årene.

– Grunnen til at vi gikk inn i Afghanistan var for å hindre angrep som 11. september. Det har vi lyktes med i 20 år. Det må vi sikre også i fremtiden, men på en annen måte enn ved et stort militært nærvær, sier Stoltenberg.