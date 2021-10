Mener anker kan ha forårsaket en av tidenes største oljelekkasjer

Over 572.000 liter olje forgiftet kysten utenfor Sør-California. Nå mener oljeselskapet at de har funnet årsaken.

Naturskjønne og populære Huntington Beach ble i helgen rammet av en av de største oljelekkasjene i Californias historie. Området er et viktig habitat for en rekke utrydningstruede dyrearter, så vel som et yndet turistområde og en sentral brikke i lokaløkonomien.

Oljesølet har tatt livet av en rekke dyr, og stranden kan bli nødt til å holde stengt i flere måneder mens opprydningsarbeidet pågår.

Nærmer seg løsningen

Martyin Willsher er styreleder i Amplify Energy, som eier ledningen som sprakk og forårsaket oljelekkasjen. På en pressekonferanse mandag sier han at det er «godt mulig» at et anker traff ledningen og forårsaket lekkasjen. Kystvakten sier de etterforsker hendelsen, men har så langt ikke funnet noen konkrete bevis for anker-teorien.

Over 572.000 liter olje forurenset kysten utenfor Orange County. Foto: Ringo H.W. Chiu/AP Photo

– Vi har gjennomgått over 2400 meter med ledning og vi har utpekt ett område som er av spesiell interesse, sier Willsher ifølge Los Angeles Times.

Granskingen har skjedd ved hjelp av fjernstyrte droner, men nå skal Amplify Energy sende dykkere til det aktuelle området for å bekrefte funnet.

– Vi vil komme med mer informasjon senere, men jeg tror vi er veldig nære kilden og årsaken til denne hendelsen, sier Willsher.

Flere store lasteskip som seiler mot Los Angeles og Long Beach må med jevne mellomrom passere området hvor lekkasjen fant sted. Det er ikke kjent hvor nærme oljeledningen disse skipene pleier å seile.

Katastrofe for miljøet

Miljøforkjempere har lenge kritisert sikkerheten og vedlikeholdet ved flere av USAs eldre oljeplattformer, og mener de utdaterte plattformene var med på å forårsake ulykken.

Døde fisk og fugler skyldes i land etter lekkasjen. Foto: Ringo H.W. Chiu/AP Photo

Redningsmannskaper jobber døgnet rundt med å forhindre at oljen sprer seg langs kysten, og forsøker samtidig å hente opp så mye olje som mulig fra vannet. Likevel er skadeomfanget allerede enormt, og flere døde fugler og fisker er hentet opp fra vannet. Myndighetene har nå innført fiskeforbud langs store deler av kysten, og kaller hendelsen en katastrofe.

Kongressrepresentant Michelle Steel fra California sendte mandag et brev til president Joe Biden, og ba ham erklære lekkasjen for en katastrofe. Dette vil frigjøre store midler og ressurser som kan bistå i arbeidet.