I sommer fikk mange oppleve elbilferie for første gang – og dermed også teste hurtiglade-nettverket rundt omkring i landet.

Ikke alle var like fornøyde med det de opplevde. Vi i Broom fikk selv erfare at det kan være ganske så frustrerende.

Det er ikke mulig å betale med kort, man må ha en App eller en brikke – og det blir fort både tungvint og lite brukervennlig.

Men nå har et norsk selskap gjort det lettere. Greenstation er navnet på en ny type ladestasjon – som tar tak i en rekke av de konkrete punktene brukerne er misfornøyde med.

En pilot-stasjon er allerede åpnet – på Straume, utenfor Bergen. Her skal man teste ut konseptet – og planen er at det skal komme 19 nye stasjoner fortløpende over hele landet.

Automatisert

Allerede før du ruller inn på stasjonen starter prosessen. Du kan via (den frivillige) appen få vite hvor mange "pumper" som er ledige – eller beregnet ventetid.

Når bilen så kjører inn på stasjonen, gjøres et oppslag i Statens vegvesens database, basert på skiltnummer. Du guides dit du skal – og sjåføren slipper å ta stilling til det tekniske, som hvilken type ladekabel som trengs (CCS eller CHAdeMO) – eller hvilken ladeeffekt bilen kan ta i mot.

– Folk flest skal ikke være tvunget til å være opplyst om alle tekniske spesifikasjoner om bilen for å hurtiglade problemfritt. Som ladeoperatør mener vi at det er vårt fulle ansvar å gjøre lading så enkelt og intuitivt som mulig for at flere kan ta overgangen fra fossilt til utslippsfritt uten bekymringer, sier prosjektleder, Jan Erik Ødegård.

Etterhvert skal det komme tak over ladepunktene.

Køsystem

På pilotstasjonen leveres det inntil 150 kW ladeffekt på totalt seks ladepunkter, med en dynamisk effektfordeling avhengig av bilens ladekurve, State of Charge (SoC), batteritemperatur og bilens maksimale ladeeffekt.

Med andre ord får bilen den ladeeffekten batteriet evner å ta i mot, uten å gjøre det vanskelig for kunden med flere ladepunkter med ulik effekt.

Køsystemet fungerer slik at du vil få opp en digital køplass på infoskjerm med estimert tid til ladepunktet er klart. For å verifisere køplass, kan kunden laste ned app.

Store skjermer skal gjøre prosessen enkel – og du kan betale med kort!

Tæpp!

Det kanskje største og viktigste nyheten, er at du kan betale kontaktløst med kort, Apple Pay eller klokke/mobil. Du må ikke ha en App for å lade. Men du kan betale via App – og etterhvert også brikke, om du vil det.

Greenstation legger opp til en dynamisk prismodell. Det betyr at de som vil lade raskt kan gjøre det – til en høyere pris. Mens de som har bedre tid kan betale mindre.

200 kunder har meldt seg på som "pilot-kunder" for å teste ut stasjonen i praksis.

10 stasjoner før sommeren

I løpet av høsten kommer det tak over ladestasjonene – og det skal bli både service- og tidsfordriv-tilbud knyttet til stasjonene.

– Her jobber vi med å knytte ulike forretningsmodeller som passer inn på et grønt energipunkt på veien, for eksempel økologisk mat, delingstjenester eller bondens marked, sier Ødegård.

Stasjonen på Straume er altså første trinn. Innen sommeren skal det være ti sentralt plasserte stasjoner på plass – og innen 2023 skal det tallet dobles.

Planer utenlands

Hvor de neste stasjonene vil ligge, går ikke Greenstation ut med foreløpig. Men de er tydelige på at de også har ambisjoner utover Norges grenser.

- Vi har store ambisjoner om internasjonal tilstedeværelse med 1.000 lokasjoner innen 2030, fortsetter Ødegård.

Elbilforeningen er positiv til den nye løsningen:

– Alt i alt skal vi ikke se bort fra at dette per i dag kan være Norges beste ladestasjon. sier Erik Lorentzen, leder for fagavdelingen i Norsk elbilforening.

200 kunder fra meldt seg for å være del av pilotprosjektet, der man skal teste ut den nye ladestasjonen i et pilotprosjekt.

