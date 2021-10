Sido Sabri Rashid (43) dømt til 21 års fengsel for dobbeltdrap

SØR-ROGALAND TINGRETT (TV 2): Aktor mener domfelte opptrådte som «en iskald drapsmann». Retten gir påtalemyndigheten medhold i at vilkårene for lovens strengeste straff er oppfylt.

Natt til onsdag 24. juni i fjor ble bydelen Storhaug, øst i Stavanger rystet av et dobbeltdrap.

Domfeltes ekskone Fatima Yasmin Ahmad Al-Banshi og hennes nye kjæreste, Ahed Daher, ble funnet brutalt drept med kniv.

Sido Sabri Rashid erkjente først at det var han som forårsaket parets død, men rett før saken skulle opp for retten endret han forklaring til at det var en annen navngitt person som stod bak.

LOVENS STRENGESTE: Sør-Rogaland tingrett dømmer Sido Sabri Rashid (43) til 21 års fengsel. Foto: Kristian Myhre / TV 2

Hverken påtalemyndigheten eller Sør-Rogaland tingrett fester lit til den nye forklaringen.

De mener Rashid drepte de to for å gjenopprette ære, og retten dømmer ham til 21 år i fengsel.

Ikke klart om dommen blir anket

Domfeltes forsvarer, Odd Rune Torstrup, sier til TV 2 at han skal gjennomgå dommen grundig med hans klient i løpet av ettermiddagen.

– Så får vi se hva vi gjør deretter. Det er foreløpig ikke tatt stilling til om dommen blir anket, sier han.

– Er du overrasket over den strenge reaksjonen?

FORSVARER: Odd Rune Torstrup i Advokatfirmaet Torstrup vil gjennomgå dommen med sin klient. Foto: Kristian Myhre / TV 2

– Jeg er ikke overrasket sånn som saken utviklet seg, men jeg minner igjen om at vi basert på hans forklaring har lagt ned påstand om frifinnelse.

Under sin prosedyre sa Torstrup at det ikke må levnes noen tvil om at de to drepte er de største ofrene i denne saken.

– Det er heldigvis ikke mange slike saker i Norge, og dette er en sak som gjør inntrykk på alle, sier forsvarsadvokaten.

Samtidig gjorde han et poeng ut av at også domfelte kan anses som et offer for en kultur preget av det han beskriver som «et forkvaklet kvinnesyn».

– Han har vært i et miljø hvor det har vært lite motforestillinger rundt hvordan kvinner blir omtalt. Det kan åpenbart ha vært en medvirkende årsak, sier han.

– Hvert av drapene kvalifiserer til 18 år

I den 13 sider lange dommen gir Sør-Rogaland tingrett påtalemyndigheten medhold i at det foreligger særdeles skjerpende omstendigheter.

De skriver at «straffenivået for hvert av de to drapene, ut i fra motiv, overlegg og brutalitet, bør ligge i området fengsel i 18 år».

Det kommer også frem at de mener det er alvorlig at det har blitt rettet anklage mot en annen navngitt person.

«Det får bli opp til påtalemyndigheten om den vil reise egen straffesak mot tiltalte for falsk anklage. Noen formidlende vurdering etter straffeloven § 78 bokstav f) er det under enhver omstendighet ikke grunnlag for», skriver retten.

Ville kjøpe kona tilbake

Alle de involverte var syriske asylsøkere, som flyktet til Norge under flyktningkrisen på midten av forrige tiår.

Ekteskapet mellom domfelte og den avdøde kvinnen tok slutt en måneds tid før drapene, noe som skal ha opprørt Rashid voldsomt.

FUNNET DREPT: Ofrene ble funnet brutalt drept i en leilighet i Stavanger. Foto: Carina Johansen / NTB

Under hovedforhandlingen i forrige uke forklarte han at ekskona var det eneste han brydde seg om, og at han blant annet forsøkte å kjøpe henne tilbake.

Dømmes også for trusler

43-åringen dømmes også for grove trusler mot en fjerde person, som befant seg i leiligheten da drapene skjedde. Domfelte skal ha truet med å ta livet hans også – og nektet ham å forlate leiligheten.

Domfelte må betale 376.000 kroner til ham i erstatning for påførte utgifter, i tillegg til 100.000 kroner i oppreisningserstatning. Han må også betale 240.000 kroner i oppreisningserstatning til Dahers mor.

Ifølge bistandsadvokat, Inger Marie Sunde, er hennes klient fornøyd med dommen.

– Dommen er grundig og velformulert. Resultatet er ikke uventet. Når det gjelder min klient så synes jeg erstatningen og begrunnelsen reflekterer godt den traumatiske situasjonen han opplevde. Han er fornøyd med avgjørelsen, sier hun til TV 2.

BISTAND: Advokat Inger Marie Sunde under hovedforhandlingen i Stavanger. Hun bistår mannen som ble truet av domfelte. Foto: Kristian Myhre / TV 2

«Jeg har drept dem og fått fred i hodet mitt»

Under rettssaken brukte påtalemyndigheten mye tid på å legge frem beviser som peker i retning av at drapene var nøye planlagt. Flere vitner skal ha hørt ham si at det ikke fantes noen annen utvei enn drap.

Under bevisførselen kom det frem at Rashid hadde med seg flere typer krydder til ofrenes bolig på drapsnatten. Ifølge aktoratet slo han deretter av strømmen for å lokke dem ut.

Sikringsskapet til leiligheten står på utsiden av døren.

RYKKET UT: Nødetatene rykket ut med store styrker drapsnatten. Foto: Tipser

Da døren ble åpnet skal han ha kastet krydderet i ansiktet på Ahed Daher, før han ifølge påtalemyndigheten begynte å stikke mannen med kniv.

Minutter etter at drapene var gjennomført fotograferte han likene.

Bildene ble sendt til domfeltes niese, som bor i Tyskland. Utskrifter av meldinger som ble presentert for retten, viser at han sammen med disse bildene skrev til niesen at:

«Jeg har drept dem og fått fred i hodet mitt».

– Sjeldent i vårt rettsvesen

Etter at retten ble hevet på mandag denne uken gikk aktor i saken, statsadvokat Folke Åmlid, langt i å karakterisere alvorlighetsgraden i denne saken. Under sin prosedyre beskrev han drapene som «veldig brutale og bestialske».

AKTOR: Statsadvokat Folke Åmlid førte saken for påtalemyndigheten. Foto: Kristian Myhre / TV 2

Mannen som satt på tiltalebenken opptrådte som «en iskald drapsmann», sa Åmlid.

– Det er sjeldent man ser denne typen saker i det norske rettssystemet, med æresmotiv, planlegging og grundige forberedelser – før man går til aksjon og gjennomfører kaldblodige drap på to personer, sa Åmlid til TV 2 mandag.

Statsadvokaten har pekt på flere skjerpende omstendigheter i denne saken, blant annet at han mener det er bevist at drapene var grundig planlagt og at det er snakk om to æresdrap.

– Her sprenger vi strafferammene, sa han under sin prosedyre.

Statsadvokaten har ikke besvart TV 2s henvendelser på fredag.