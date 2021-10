Elleve lik funnet i sjøen nær Mallorca

Den spanske kystvakten iverksatte en redningsaksjon etter å ha fått tips fra en lokal fisker om at flere mennesker lå livløse i sjøen utenfor øya Cabrera, sør for Mallorca.

Identiteten til de døde er ikke kjent, og det er heller ikke bekreftet at det dreier seg om migranter og flyktninger. Men et stadig økende antall flyktninger og migranter har de siste ukene forsøkt å ta seg over Middelhavet til Balearene eller til Fastlands-Spania.



I forrige uke reddet spansk kystvakt 277 mennesker i løpt av 24 timer.

Balearene består blant annet av Mallorca, Menorca og Ibiza.