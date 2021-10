Slik lager de diamanter av CO2

Diamantprodusent Aether Diamonds har forpliktet seg til å fjerne 20.000 kilo karbondioksid fra atmosfæren for hver karat de selger.

Når man ser en skinnende diamant, tenker man som regel på rikdom, dype gruver, hardt arbeid og kanskje også økonomisk utnytting av fattige. Men nå får en ny nisjevirksomhet enormt mye oppmerksomhet:

Diamanter laget av resirkulert CO2 - en gass jorden har altfor mye av.

Grunnlegger og sjef Ryan Shearman, viser fram diamantsliperiet på Manhattan i New York City. Foto: Mike Segar

Gassen som er i ferd med å varme opp planeten vår, kan også være grunnlag for både nytte og skjønnhet. Diamanter, betong og treningsklær er blant produktene som kan produseres av gjenvunnet CO2.

Lager diamanter

Investorer har i økende grad fått øynene opp for teknologien, og blant selskapene som ønsker å profittere samtidig som man gjør noe som bidrar til å bremse den globale oppvarmingen, er Aether Diamonds, skriver Reuters.

Selskapet «dyrker» edelsteiner i laboratoriumet basert på CO2.

– Vi er de første og eneste produsentene som lager diamanter av karbon, sier grunnlegger og sjef, Ryan Shearman, til Reuters.

Han sier selskapet har laget seg et forpliktende mål om å fjerne 20.000 kilo CO2 fra atmosfæren for hver karat diamant de selger.

– Til forskjell fra andre syntetiske- eller naturlige diamanter sitter vi ikke og grubler over hvordan prosessen vår skal skade planeten minst mulig. Vi snur det på hodet. Vi produserer diamanter som bidrar til CO2-reduksjon, sier han.

Kendra Kuhl viser fram katalysatoren som er avgjørende for diamantproduksjonen. Selskapet som resirkulerer CO2-en ligger i Berkeley, California. REUTERS/Jane Lanhee Lee Foto: Jane Lanhee Lee

– Unikt konkurransefortrinn

Smykkene deres koster fra 10.000 kroner og oppover. Shearman sier de opplever at kundene er villige til å betale ekstra når de vet at de er til fordel for klimaet. Det gir selskapet mulighet til å finansiere enda mer CO2-fangstteknologi.

Metoden som brukes for å få til dette er selskapet Twelve i Berkeley i California. De dekonstruerer karbondioksiden ved hjelp av vann og fornybar energi.

Se hvordan i videoen øverst!

Verden har behov for at det fanges og lagres 10 milliarder tonn CO2 årlig innen 2050 for å nå klimamålene vi har satt oss.

Mange mener resirkulering av karbon er en av løsningene, og selskaper som satser på dette ser økende investeringsvillighet på området. Ifølge Reuters har investeringene triplet seg fra 2020 til 2021.