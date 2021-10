Tror ny regjering vil gi økte leiepriser: – Kan bli en giftig cocktail

Omtrent hver fjerde norske husholdning leier bolig.

Husleie.no melder at mange kan bli tvunget til å betale høyere leiepriser dersom Arbeiderpartiet klarer å danne regjering. Ap vil nemlig øke formuesskatten.

Husleie.no har i en undersøkelse spurt sine utleiere om hva de vil gjøre med boligen sin om formuesskatten øker.

53,6 prosent av utleierne som vil beholde boligen ved en eventuelt økt formuesskatt svarer at det er «svært eller ganske sannsynlig» at de vil vurdere å øke husleien tilsvarende som økningen i formuesskatten.

– Undersøkelsen viser helt klart at flertallet av de som leier ut boliger vil sende en økt skatteregning direkte videre til leietakerne, sier daglig leder i Husleie.no, Kjetil Olsen.

Endringer

I dag er formuesskattesatsen på 0,85 prosent. Ap vil øke denne til 1,1 prosent. De ønsker også at formuer på over 20 millioner kroner skal få en formuesskatt på 1,3 prosent.

– Formueskatten ender i sluttbrukernes hender, alltid. Øker formueskatten, så kommer det til å påvirke leiemarkedet i form av økte leiepriser, hevder Olsen.

15 prosent av de rundt 300 utleierne som har svart på undersøkelsen sier at de vil gå så langt som å selge boligene sine dersom formuesskatten økes.

I september ble styringsrenten hevet til 0,25, og sentralbanksjef Øystein Olsen varslet at den mest sannsynlig vil bli hevet ytterligere i desember. Også det bekymrer Kjetil Olsen i Husleie.no.

– Om også renteøkningen fortsetter, samtidig som at formuesskatten stiger, så kan det bli en giftig cocktail for leietakerne.

– Det er ikke entydig

Sjeføkonom i Prognosesenteret, Nejra Macic, er ikke enig i at det alltid er leietakerne som må betale for økt rente og formuesskatt.

– Vi kan i hvert fall ikke se det i statistikken. Enkelte utleiere setter ikke opp prisene på mange år, mens andre er mer på hugget, sier Macic til TV 2.

Hun påpeker også at husleien kun kan økes i samsvar med konsumprisindeksen, én gang i året.

REGJERINGSSKIFTE: Nejra Macic tror ikke et regjeringsskifte nødvendigvis er dårlig nytt for leietakerne. Foto: Christoffer Andreassen / TV 2

I motsetning til Husleie.no, tror hun heller ikke at et regjeringsskifte vil ha så veldig mye å si for boligmarkedet.

– Historisk sett, så har vi hatt mange ulike regjeringer som ikke har gitt store utslag for prisene. Den viktigste faktoren er renten, og Sentralbanken har et inflasjonsmål på to prosent, og styrer renten etter det målet.

Macic påpeker også at det under valgkampen heller ikke har vært så mye snakk om å gjøre store endringer i boligmarkedet.

Arbeiderpartiet ønsket ikke å kommentere denne saken, da de nå er i regjeringsforhandlinger.

Prisene har stabilisert seg

Snittleieprisen i Norge i september i 2021 var 3,4 prosent høyere enn i september i 2020.

I Oslo økte prisene med fem prosent i i både juli og august. I september har imidlertid snittprisen stagnert på 12740 kroner. Kjetil Olsen i Husleie.no sier at september tradisjonelt sett er en rolig måned, og at han dermed faktisk hadde forventet en nedgang i snittprisen.

– Men farten i markedet er bra, selv etter at de aller fleste studentene har fått seg tak over hodet. Det er en nedgang i leieprisene på 2-roms som gjør at snittet i Oslo ikke går opp, sier Olsen.

I Bergen sank snittleieprisen til et nivå den ikke har vært på siden nedstengningen.

Fra å ha vært på 10455 kroner i juli, var den i september på 7737 kroner.

– Leiemarkedet i Bergen er i svært stor grad drevet av studenter, og når de ikke lenger er i markedet så faller prisene som en stein. Utleierne i Bergen bør være vare for når de faktisk leier ut. Hvis de mister student-sesongen så kan det medføre store økonomiske tap, forklarer Olsen.

Snittleieprisen er langt mer stabil i Trondheim. Etter å ha falt til 8275 i august fra 9363 i juli, var prisen oppe på 9470 i september.

– Min spådom er at snittprisen i Trondheim kommer til å stabilisere seg rundt 10.000 kroner per måned neste år, sier Olsen.