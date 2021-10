Har knapt spilt siden han valgte Norge. Nå kan Berisha bli landslagets redningsmann

Se Tyrkia - Norge fredag kl. 20.00 på TV 2 og TV 2 Play

I tur og orden har stjernespissene Alexander Sørloth, Joshua King og Erling Braut Haaland måttet melde forfall til de kommende landskampene mot Tyrkia og Montenegro.

Det gjør at en særdeles het 27-åring fra Rogaland ligger an til å få en etterlengtet sjanse med flagget på brystet: Veton Berisha seiler opp som den heteste kandidaten til å bli Norges spiss mot Tyrkia.

– Først og fremst hadde jeg håpet at alle hadde vært med og at jeg hadde vært en del av de gutta der, men samtidig gir det jo kanskje meg større sjanse for å få spille. Du må jo bare ta de sjansene du får, sier Veton Berisha.

I løpet av de siste årene har det ikke blitt allverdens med sjanser på landslaget for Viking-spissen. Med unntak av kampen for det såkalte Nødlandslaget mot Østerrike i fjor, har ikke Berisha spilt for A-landslaget siden sommeren 2016.

Valgte Norge foran Kosovo

I samme periode sto Berisha overfor et svært tøft valg. I 2016 ble Kosovo godkjent som medlemsland i FIFA og UEFA.

Veton Berisha er født i Norge, men har opprinnelse fra Kosovo. Plutselig kunne han velge hvilket land han ville representere.

På det tidspunktet var Berisha inne i landslagsvarmen til Norge.

– Det var jo et veldig vanskelig valg. Jeg har jo foreldre fra Kosovo og har en enorm kjærlighet til både Kosovo og Norge. Til slutt endte det med at jeg valgte Norge, mens Valon valgte Kosovo, sier Berisha.

Broren Valon – som nå spiller i franske Reims – valgte nemlig Kosovo.

– Du går jo noen runder på hva som er for og imot. Jeg hadde mine følelser, og han hadde sine følelser. Selvfølgelig var det jo vanskelig, sier Berisha.

Brødrene valgte hver sin retning etter blant annet etter et familieråd.

– Det er jo selvfølgelig litt kjipt at vi valgte forskjellig, for du har jo lyst til å spille med broren din. Men jeg håper at vi en gang i framtida kan gjøre det for klubblaget, sier Berisha.

Mener han ikke har vært god nok

I etterkant av å ha tatt valget, fikk Veton Berisha starte Norges to kommende landskamper mot Hviterussland og Tyskland.

Men siden har han faktisk ikke fått spilletid på landslaget – om du ser vekk fra kampen for «Nødlandslaget» i fjor.

– Har du på noe tidspunkt angret på valget du tok?

– Nei, jeg har egentlig ikke det. Jeg har lært meg at du ikke kan angre på valgene du tar. Valgene du tar må du stå for, sier Berisha.

For Veton Berisha er åpenbart ikke mannen til å klage på andre for manglende sjanser eller tillit.

– Jeg har kanskje ikke fortjent å bli tatt ut oftere. Jeg har hatt perioder der jeg ikke har vært like bra som jeg er nå for tiden. Jeg føler at siden jeg kom til Viking, så har jeg prestert på et veldig høyt nivå. Så nå føler jeg at det er fortjent. Du gjør deg egentlig fortjent til ting, sier Veton Berisha.

Berisha vendte tilbake til Viking foran 2020-sesongen. I fjor banket han inn 16 mål i Eliteserien, mens han i år står med 15 mål på 18 kamper fra start hittil.

– Jeg har aldri vært i bedre form. Og så føler jeg at jeg har utviklet meg på mange forskjellige områder, så det er veldig kjekt for tiden, sier Berisha.

Han tror mye handler om erfaring - i tillegg til det mentale.

– Jeg tror jeg har utviklet meg mye mentalt. Samtidig har jo jeg spilt en del kant før, og jeg føler jeg er klart best som spiss. Så har jo jeg et trenerteam i Viking som har veldig stor tro på meg og spiller en fotball som passer meg bra. Så jeg tror det er totalpakken som gjør at det klaffer så bra om dagen, sier Berisha.

Lover full tenning

Selv om Viking-spissen er i form om dagen, tar han seg også tid til å hylle den skadde spisstrioen som vanligvis er foran Berisha i køen.

– Spissplassen er jo egentlig helt sinnssyk. King, Sørloth og Haaland spiller i gode klubber og er på et enormt nivå. Det gjør det vanskelig når du spiller i Eliteserien og Viking og konkurrere med dem. Jeg skal i alle fall gjøre det jeg kan for å erstatte Haaland.

– Det går kanskje ikke an å fylle hans sko, men jeg er god på mine ting og vil prestere, sier 27-åringen.

Det får han fort muligheten til mot Tyrkia på fredag. Et godt resultat kan gi Norge gode muligheter til å nå Qatar-VM neste år.

– Først og fremst skal jeg jobbe steinhardt for laget, og prestere best mulig. Jeg vil være enorm i press-spillet og skape mye, sier Berisha.

