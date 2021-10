Den første motoriserte farkosten var for mange av oss en moped.

For egen del, i 12–13 årsalderen, på en godt tilårskommen Tempo Corvette med Sachs-motor, dårlig girboks og røket gasswire. Slik at sistnevnte var skjøtet med ståltråd og ikke festet til gasshåndtaket på styret.

Jeg måtte holde denne i den ene hånden og dra i gasswiren når jeg skulle gi på. Såkalt dra-gass… Det var ikke direkte uvanlig.

Det gikk som ei kule – helt til man fikk perle på pluggen. Da var det opp med salen og fram med pluggnøkkel og sandpapir. I løpet av fem minutter var man i gang igjen, til naboenes store irritasjon.

Det er nok mange som kjenner seg igjen i dette.

Mopeder og motorsykler var da også et ganske vanlig framkomstmiddel på norske landeveier, særlig før kjøpetillatelsen på biler ble opphevet tidlig på 60-tallet.

Nå har mange av de gamle sliterne fått sin fortjente renessanse som klassikere. Og prisene på eldre mopeder og motorsykler har de siste årene fått et betydelig oppsving.

Posten har lansert frimerker som gjør stas på norskproduserte tohjulinger. Helt fortjent! Fra venstre: Erik Mustad, Elisabeth Gjølme, Erlend Dilling og Arne B Hoel.

Som frimerker

Historien om norske motoriserte tohjulinger er mangfoldig. Mange av dem også av kortvarig art. Det gjelder for eksempel modellen Atlanta Motorfabrikk presenterte i 1926 som Norges første motorsykkel. Det gode forsøket var over allerede i 1929, etter at 21 eksemplarer var produsert. Nå kommer den frem i lyset igjen, det kan vi takke Posten for:

– Atlanta motorsykkel har en selvskreven plass som motiv på frimerkene vi gir ut. De andre tohjulingene er Mustad Folkescooter, Raufossmoped og Tempo Corvette moped. Dette er frimerker som gir gode minner for mange, sier frimerkedirektør Halvor Fasting i en pressemelding.

Det tror vi Fasting har helt rett i.

Størst og mest langvarig suksess hadde mopedproduksjonen hos Jonas B Øglænd i Sandnes. Deres Tempo-mopeder var en suksess fra 1931. Den slitesterke og populære Corvette-modellen som vises på ett av frimerkene, var i salg fra 1960 til 1979. Totalt ble det produsert 350.000 Tempo-mopeder.

Mange har gode, og kanskje ikke fullt så gode, minner om turer på nettopp disse doningene. De er uansett et hyggelig og nostalgisk gjensyn.

Frimerkene med mopeder, motorsykler og scootere ble tilgjengelig for salg 2. oktober. De har verdi på kroner 18 og kan brukes på vanlige brev opp til 20 gram i Norge.



Så hvis du er en av dem som fortsatt skriver brev – da vet du hvilke frimerker du bør bruke fremover!

