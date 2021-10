– Begynner å bli blodig urettferdig

Det europeiske legemiddelverket (EMA) sendte mandag ut en pressemelding hvor de ber EU-landene om å vurdere å gi en tredje vaksinedose til alle mellom 18 og 55 år, da det kan forsterke beskyttelsen mot alvorlig koronasykdom.

I Danmark er det allerede besluttet at alle innbyggerne over 12 år vil få tilbud om en tredje vaksinedose, mens i Norge er det foreløpig kun personer med alvorlig svekket immunforsvar som får dose tre.

Vaksineforsker Gunnveig Grødeland forklarer at EMA-pressemeldingen bekrefter at bruken av en tredje dose er sikker. Hun mener imidlertid at det ikke er nødvendig med en tredje vaksinasjonsrunde for alle i Norge.

– Vi vet at to doser gir gode hukommelsesresponser, som beskytter de fleste mot alvorlig sykdom over lang tid, sier hun til TV 2.

Grødeland mener at det nå heller er på tide å «tenke internasjonalt».

– Om vi skal drive å vaksinere hele befolkningen vår for tredje gang før helsepersonell og de i risikogruppen i Afrika har fått vaksinedoser i det hele tatt, da begynner det å bli blodig urettferdig, sier hun.

Bør vurderes for de eldste

Grødeland sier at vi i Norge har koronasituasjonen under kontroll, og at en tredje dose kun bør være aktuell for de med alvorlig svekket immunforsvar og de eldste.

– Vaksinen har en sikkerhetsprofil som gjør at man kan benytte den i de befolkningsgruppene man ønsker, men det er blant de mest utsatte at behovet for en tredje dose faktisk finnes, sier hun.

EMA anbefaler kun å gi en tredje dose til alle av Pfizer-vaksinen. Det er fordi Pfizer er det eneste selskapet som har testet bruken av en tredje dose, og deretter levert resultatene fra studien til EMA.

Grødeland understreker imidlertid at man ikke behøver å være bekymret dersom man må «krysse» Pfizer-vaksinen med andre vaksiner.

I tillegg til oppfordringen om å vurdere en tredje dose til alle, anbefaler EMA nå også å gi en tredje vaksinedose til folk med alvorlig svekket immunforsvar tidligst 28 dager etter at de har mottatt sin andre dose.

Pressekonferanse

På tirsdag skal helseminister Bent Høie og Folkehelseinstituttets vaksinesjef Geir Bukholm møte til pressekonferanse om koronasituasjonen.

Det er foreløpig uvisst hva pressekonferansen skal dreie seg om, men den avholdes samtidig som at EMA presenterer sine vurderinger rundt om det er hensiktsmessig å gi en tredje Pfizer-dose til alle over 16 år.