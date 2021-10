Tysk tennisstjerne etterforskes for mulig vold mot sin tidligere kjæreste

Alexander Zverev er anklaget for å blant annet ha slått ekskjæresten. OL-mesteren nekter for å ha gjort ugjerninger.

Tidligere juniorspiller i tennis, Olga Sharypova, gikk offentlig ut i oktober i fjor og anklaget sin tidligere kjæreste Alexander Zverev for en rekke overgrep av den alvorlige sorten, skriver Sky Sports.

I et intervju med det amerikanske nettstedet Slate har Sharypova fortalt at Zverev skal ha slått henne på et hotellrom i forbindelse med Shanghai Masters i oktober 2019. I kjølvannet av episoden skal hun ha injeksert seg selv med insulin.

Alexander Zverev har nektet for alle påstander, og har gått til rettslige skritt for å renvaske seg. Sharypova har ikke svart med samme mynt.

Nå har ATP annonsert at de skal iverksette en etterforskning av tyskeren.

– Påstandene rundt Zverev er alvorlige, og vi har et ansvar om å undersøke dem. Vi håper etterforskningen vil gi oss svar, sier ATP-sjef Massimo Calvelli.

– Zverev ønsker etterforskningen velkommen, sier Calvelli.

ATP har lenge blitt kritisert for å sittet på gjerdet og ikke sett alvorlig nok på påstandene.

Zverev er på fjerdeplass på verdensrankingen, og tok OL-gull i Tokyo i sommer.

Den russiske stjernen er ikke i den eneste som er anklaget for vold. Georgianske Nikoloz Basilashvili skal opp i retten etter at hans eks-kone har anmeldt gått til sak.