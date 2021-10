Prinsessen om diskriminering av kvinnelige prester: – Vi har langt igjen

Vikarprest Vidar Nes Mygland i Ørskog på Sunnmøre mener at kvinner ikke kan være prester, og at han heller ikke vil holde gudstjenester sammen med kvinnelige kollegaer. Det har han uttalt både til Bygdebladet og til Sunnmørsposten.

Prinsesse Märtha Louise er blant dem som tar bladet fra munnen og reagerer kraftig på slike holdninger blant prester. Hun kommer med en støtteerklæring til venninne og sogneprest i Ulstein, Margit Lovise Holte, som i et leserinnlegg i Sunnmørsposten inviterer Mygland til å holde en gudstjeneste sammen med henne.

– Langt igjen

«Diskriminering er aldri svaret. Jeg elsker at du er en større person og inviterer ham til å dele alteret med deg under en gudstjeneste», skriver prinsessen i et innlegg på instagram søndag.

Videre skriver hun at hun synes det er trist at det fremdeles er debatt rundt kvinnelige prester i 2021 og at det fremdeles er menn som er frimodige nok til å kritisere kvinnelige prester.

«Dette minner oss om at vi har langt igjen å gå før kvinner er respektert og har de samme forutsetningene som menn på flere nivåer», skriver hun.

Prest Vidar Nes Mygland ble nylig ansatt som vikarprest i Ørskog i tre måneder. Uttalelsene han kom med i lokalavisene vakt reaksjoner, melder NRK.

– Kan få konsekvenser

Biskop Ingeborg Midttømme i Møre bispedømme sier at dette kan få konsekvenser for presten.

– Han har ingen særavtale som gjør at han kan velge å ikke samarbeide med kvinnelige prester, sier hun til NRK.

Hun bekrefter til kanalen hun at det kan ende opp med at han må slutte i vikariatet, og opplyser videre at hun har hatt en lang telefonsamtale med ham om saken.

Mygland ønsker ikke å kommentere saken overfor TV 2 mandag ettermiddag.

– Jeg velger å ikke uttale meg til media før jeg har snakket med biskopen, sier Mygland til TV 2.

Det har ikke lykkes TV 2 å få tak i biskop Midttømme mandag ettermiddag.

Endring i 2020

Først i oktober 2020 ble det på et bispemøte slått fast at prester ikke kan nekte å jobbe med kvinnelige prestekollegaer. Men det ble også gitt rom for at prester som ikke ønsket dette selv måtte ta initiativ til en samtale med biskopen.

I mai i år gikk Kirken ut med en offentlig beklagelse etter at det i en undersøkelse kom fram at én av tre kvinnelige prester har opplevd uønskede hendelser fordi de er kvinner.

– Bispemøtet beklager at likestillingen ikke er god nok, slås det fast ifølge protokollen etter møtet 20. mai.

Kirkerådet diskuterte i september flere grep som skal øke likestilling, mangfold og inkludering i kirken.