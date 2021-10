Brukte 20 år på å bygge seg opp. Gir klare råd til norsk storsatsing

Elitelaget Kolstad ønsker å bygge et topplag. Målet er å bli Norges beste klubb på herresiden innen 2024. De har også ambisjoner om å være med i det store selskap ute i Europa.

Som TV 2 har fortalt tidligere har de flere stjerner på blokka.

Og man skal ikke se langt for å finne et lag som har klart det – Champions League-finalistene Aalborg. Men danskene har også brukt 20 år på å etablere seg på både dansk og europeisk topp.

– Hvis jeg skal gi dem råd, så er det å ta det stille og rolig, lag for lag. Det er ikke mange som kan kjøpe seg til suksess, sier direktør i Aalborg Håndbold Jan Larsen.

SØLV: Aalborg sjokkerte i årets Final Four og tok en historisk sølvmedalje. Foto: Ina Fassbender/AFP.

Brukt 20 år

– Vi har gjennom flere år lagt lag på lag i klubben – både sportslig, organisasjonsmessig og økonomisk. Det er et stort, langt slit, og du gjør ikke det bare over natten. Det er ingen trylle-løsning for å klare det. Det er hardt arbeid, sier Larsen og fortsetter:

– Nå høster vi frukten av å være tålmodige og dyktige. Vi har et superbra lag, det har vi hatt i mange år, men nå får vi litt krydder med større stjerner.

Bjørnsen overrasket

For resultatet av klubbens harde arbeid og gode prestasjoner på banen har gjort at de kunne plukke spillere fra øverste hylle.

Før sesongen hentet de den islandske stjernen Aron Palmarsson fra Barcelona og Kristian Bjørnsen fra tyske Wetzlar. De har også signert sin egen, danske stjerne: Mikkel Hansen. Hansen kommer neste sesong.

– Det er ekstremt fett å være med på dette. Jeg visste ikke at Palmarsson og Mikkel Hansen ble dratt opp av hatten etter at jeg signerte. Så det var en stor overraskelse, forteller Kristian Bjørnsen om overgangen til Aalborg.

OVERRASKET: Kristian Bjørnsen. Foto: Stian Lysberg Solum STJERNESIGNERING: Aalborg har signert Mikkel Hansen fra sesongen 22/23. Foto: Susana Vera / Reuters.

– Ville vært fantastisk for norsk håndball

Larsen forteller om en lokalbefolkning i Aalborg som er håndballfrelst der flere står på venteliste for å kjøpe sesongkort. Klubben har brukt lang tid på å bygge opp et produkt som har fenget publikum.

Han er positiv til Kolstad-prosjektet, men gir også råd til klubben i nabolandet.

– Det tar tid og tålmodighet, og det tror jeg er viktig at man har. Så skal det sies at det kan ta kortere tid enn 20 år, det håper jeg, og hvis de har økonomien på plass nå, så gjør det det lettere, sier Larsen og mener det vil løfte den norske eliteserien dersom Kolstad skulle få det til.

– Det ville vært fantastisk for norsk håndball. Det er et lokomotiv som fører an og som igjen motiverer andre til å være enda mer profesjonelle. Det opplever vi i Danmark. Det er mange klubber, etter at vi hentet Mikkel Hansen, som sier «vi vil gjerne slå Aalborg». Det gir stor interesse og den konkurransen er bare sunn.