«Skal vi danse»-Royane svarer på romanseryktene

GOD KVELD NORGE (TV 2): Artist Royane Harkati (28) og proffdanser Ole Thomas Hansen (22) har allerede vært på date uten at én av dem var helt klar over det.

Den siste tiden har romanseryktene svirret rundt «Skal vi danse»-duoen Royane Harkati (28) og Ole Thomas Hansen (22).

Når programleder Niklas Silseth Baarli spør om det er noe i ryktene mens de gjester God kveld Norge-studio, svarer de både ja og nei mens de ler.

Etter hvert lander de på et nei, og avkrefter romansen.

Visste ikke at det var en date

Royane og Ole forteller at de ikke har blitt et par, men proffdanseren har likevel prøvd å invitere sin dansepartner Royane på date et par ganger.

Han innrømmer at de til og med har vært på date sammen - det er bare en liten hake:

– Jeg tok henne med på en date når hun ikke visste at det var en date, forteller Ole og ler.

Royane legger kjapt til:

– Jeg visste ikke om det. Jeg bare er med på det.

– Hun er «superwoman»

Danseparet forteller at de ikke har vært intime med hverandre annet enn på dansegulvet, og Royane sier at det ikke er noen romanse der for henne.

– Det er det ikke for min del heller, sier Ole litt fleipete mens Royane ler.

Selv om det ikke har blitt et par av «Skal vi danse»-deltakerne, kan de likevel rose hverandre og si hva de liker best med hverandre.

– Han er veldig målbevisst og flink i det han gjør, sier Royane om Ole.

Ole tenker akkurat det samme om artisten og legger til:

– Det som er kult med henne er at hun er «superwoman». Hun har kids, er med på «Skal vi danse» og trener hver dag, skryter han.

Bunn tre

Forrige lørdag havnet Royane og Ole blant bunn tre og måtte ut i sin første danseduell mot youtuber Dennis Vareide (31) og dansepartner Lillian Aasebø (28).

Royane var blant topp tre etter at alle dommerpoengene var blitt delt ut, og hadde hele 26 poeng. Det var derimot ikke nok seere som stemte på artisten lørdag kveld.

Flere dommere mente det var overraskende at hun og dansepartneren havnet i bunn tre etter flere gode uker på parketten.

– Du er en superstjerne. Det er helt ufortjent at du skal være her. Du er en legende i «Skal vi danse» 2021, sa dommer Morten Hegseth (35) da.