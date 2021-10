Oljeprisen steg kraftig etter Opec-møte

Oljekartellet Opec og flere andre oljeproduserende land møtes mandag for å diskutere oljeproduksjonen.

Opec-landene og deres allierte, kjent som Opec+, møtes digitalt mandag ettermiddag, det første møtet på én måned.

Opec+ bekrefter at de på møtet ble enige om å holde oljeproduksjonspolitikken uendret, ifølge en Opec-melding mandag.

Det innebærer blant annet at gruppen holder seg til planen om å øke produksjonen med 400.000 fat per dag for november. Neste møte avholdes 4. november, opplyser organisasjonen i pressemeldingen.

Oljeprisen stiger kraftig på meldingene. Nordsjøoljen handles for øyeblikket for 81,5 dollar per fat, opp fire prosent så langt mandag. Prisen er den høyeste siden oktober 2018, ifølge E24.

Blandet glede

Oljeprisene steg med over 80 dollar i forrige uke, for første gang på nær tre år. Det gir en blandet glede for Opec+-landene, deriblant Saudi-Arabia og Russland.

For selv om stigende priser kommer dem til gode i form av økte inntekter, skaper det samtidig en rekke utfordringer dersom stadig økende priser forstyrrer den skjøre økonomien som nå forsøker å gjenreise seg fra pandemien.

Trenden kan dessuten lokke til seg nye konkurrenter i markedet, noe som vil gjøre det mer lønnsomt å søke i nye felt, og det kan også oppmuntre til økt interesse for fornybar energi.

Høyste pris siden 2014

Prisen på amerikansk råolje nådde mandag det høyeste nivået på sju år. På et tidspunkt ble et fat WTI-olje omsatt for 77,26 dollar.

Ikke siden november 2014 har et fat amerikansk råolje blitt omsatt for så mye. Senere på dagen sank prisen til 77,09 dollar fatet.