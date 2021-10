Mot tidenes eksportår for norsk sjømat

I kroner og øre har veksten de første ni månedene økt med 7,9 milliarder kroner. Fra en rolig start på året har eksporten skutt fart utover våren og sommeren.

September ble rekordmåned

Størst er eksporten i september da det ble eksportert sjømat til en verdi av 11,8 milliarder kroner. Dette er den høyeste verdien målt i en enkeltmåned noensinne. Forrige rekord var fra oktober 2019.

– Fra et fall i eksporten i begynnelsen av året ser vi en voldsom vekst i tredje kvartal. Dette er tidenes sterkeste kvartalsresultat, og nå tyder alt på at 2021 blir et rekordår for norsk sjømateksport, sier Renate Larsen, administrerende direktør i Norges sjømatråd.

Den gjeldende reksportrekorden er fra 2019 og lyder på 107,2 milliarder kroner.

Ligger langt foran fjoråret

Etter årets ni første måneder er verdien nå 8,6 milliarder kroner foran samme periode i 2019.

Veksten er størst i Asia.

– Når det gjelder markedene, har det vært størst vekst i eksporten til Asia hvor land som Kina, Sør-Korea og Thailand for alvor har fått opp øynene for norsk sjømat. I tillegg ser vi en svært hyggelig utvikling til USA og Italia, sier Renate Larsen i Norges sjømatråd.

Laksen mest populær

Det er laksen som står for den største delen av eksporten. Fra årsskiftet og fram til september har Norge eksportert 912 000 tonn laks til en verdi av 56,9 milliarder kroner. Det er en økning i volum på 14 prosent.

ETTERTRAKTET: Laksen står for over halvparten av den norske sjømateksporten. Foto: Terje Bendiksby/SCANPIX

– Jeg er fornøyd med at sjømatnæringen har kommet seg godt gjennom koronakrisen, og at det igjen er høy etterspørsel etter sjømat i eksportmarkedene. Forholdene bør ligge til rette for videre vekst i eksporten, og jeg ønsker hele denne fantastiske næringen lykke til videre, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H).