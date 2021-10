Kilder til TV 2: Kan vente nyheter på industri- og næringsfeltet

Etter det TV 2 får opplyst fra kilder med innsikt i forhandlingene kommer det nyheter knyttet til industri- og næringsfeltet, fra partilederne i Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

Det skal blant annet handle om mer bruk av strategiske offentlig anbud, opplyser kildene.

Men også at staten oppretter selskaper, eller går inn i selskaper innen næringer som er strategisk viktig for Norge.

Etter det TV 2 erfarer kommer det også nyheter knyttet til hvordan Norge skal sikre produksjon av kritiske medisiner.



Det har vært få nyheter fra regjeringsforhandlingene mellom Senterpartiet og Arbeiderpartiet, mandag, men klokken 15.30 møter de to partilederne pressen.

Mandag morgen svarte Jonas Gahr Støre at det er mulig å bli ferdig i løpet av uken, på spørsmål fra TV 2. Han vil likevel ikke låse seg til en tidsfrist.

Trygve Slagsvold Vedum kom et kvarter senere enn Støre og var ikke like bastant på at det er realistisk.